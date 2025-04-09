Son Dakika | Mahir Polat hakkında karar verildi!

Son dakika haberi: İBB'ye yönelik terör soruşturması kapsamında tutuklanan CHP'li Mahir Polat hakkında, yaşadığı sağlık sorunları gerekçesiyle ev hapsi kararı verildi.
İBB’ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan ve sağlık durumu nedeniyle birçok kez hastaneye kaldırılan Mahir Polat hakkında ev hapsi şartıyla tahliye kararı verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘Kent Uzlaşısı’ soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat cezaevindeyken anjiyo olmuştu. Mahir Polat'ın avukatları, sağlık durumunu gerekçe göstererek tahliye talebinde bulunmuştu.
Dün tekrar hastaneye sevk edilen Mahir Polat hakkındaki raporlar Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp, cezaevi koşullarının Polat'ın sağlığı için elverişli olmadığını bildirdi.
Savcılık da bunun üzerine ev hapsi talep etti. Sulh Ceza Hakimliği, Mahir Polat hakkında ev hapsi şartıyla tahliye kararı verdi.