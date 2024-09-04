Son dakika | Mehmet Kasım Gülpınar kararını açıkladı! CHP ve AK Parti itirafı dikkat çekti

04 Eylül 2024 16:59 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 17:10

Son dakika haberi: Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, istifa süreci ve yeni yol haritasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. CHP ve AK Parti ile ilgili itirafta bulunan Gülpınar, yeni bir partiye katılıp katılmayacağına ilişkin kararını da duyurdu.

Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Cumhuriyet Halk Partisi'nden teklif aldığını itiraf etti. Yeni yol haritasını halka danışarak çizme kararı aldığını duyuran Gülpınar, AK Parti'ye ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kasım Gülpınar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Olması gereken olmadığı için, kurallar, kanunlar, tertip, görevini yapması gerekenler görevini yapmadığı için AK Parti'den ayrılmak zorunda kaldım. Bu vebale rağmen önünüzde net veriler olduğu halde. Her zaman söyledim, Cumhurbaşkanının liderliği her zaman ayrıdır.

"BÜTÜN RİSKLERİ ALDIM"

Halk ne derse o olur. Şimdi makam, mevki benim için önemli değil. En güzel makamları bırakıp risk aldım. Demokraside yüzde 100 kazanacağını kimse diyemez. Bütün bu riskleri aldım, mevcut durumum, pozisyonum çok daha iyi makamdı. Urfa Belediye Başkanlığı şerefli, haysiyetli tabii.

Bazı belediye başkanlığı başka belediyeye geçiyor, teşekkür ediyorlar, sıfır borçla. Ben de bunu diyebilseydim. Hükümet para gönderiyor, siz o parayı verimli şekilde kullanabilirdiniz. Şimdi borçlarla, alacaklarla uğraşmaktan dünya kadar sıkıntı yaşadık. Şuraya gelirken bile telefonlar aldık. Şimdi halka rağmen siyaset olmaz dedik.

CHP İTİRAFI...

Hemen hemen bütün partiler teklifte bulundu. Tercihimizi Refah'tan yana kullandık. CHP'den de teklif geldi. Milletvekilliği döneminde CHP'den teklif geldi. Bunları detaylandırıp, kendimizi ağırdan satalım diye malzeme haline getirmedik hiçbir zaman.

Bu süreçte tercihimizi kullandık. Bu işe ilk aracı olan yereldeki arkadaşımız. Genel merkezle irtibata geçti, sonra genel merkez bizimle irtibata geçti. Ben tercihimi buradan yana kullandım. Babamın siyasete başlangıç yaptığı yer orası, siyasete kendimizin yakın hissettiğimiz yer. Saadet de söyledi. Orada da birtakım arkadaşlarımız var.

Saadet'ten 'gel bizden aday ol' diye bir söylem oldu. Başka yerlerden de olabilirdi. Ben kibre kaçacak laflar kullanmaktan imtina ediyorum. O kadar şeylerle karşılaştım ki, hangisine cevap vereyim, hangisine vermeyeyim gerçekten kafam karışık.

'Kendimi kendinde zannetmesin' deniliyor, haşa! Ne kerameti. Sadece Urfa'da kazanmışsın büyükşehir olarak. Madem keramet gösterdiniz, neden sadece Urfa'da gösterdiniz ki. İlk günden beri, hiç kimse farkında değil. Aday tanıtımın olduğu gün salonu terk ettim. Aslında o gün bırakıyordum adaylığı. Bizden önce aday belirlenmiş. Biz diyoruz ki 'bu adayların bir kısmı olmaz, bazılarını değiştirmemiz lazım, benim getireceğim arkadaşlar var, benden başarı bekliyorsunuz, oraya en iyi adayları götürmek zorundayım'.

"SEÇİM DÖNEMİNDE AYNI SIKINTILAR YAŞANDI"

Sabah toplantıya geldim, bir baktım arkadaşımız gelmiş 'sahneye çıkacağım' diyor. Bu sefer biz bir kenara çekip hemşehrimizi ikna etmeye çalışıyoruz. Aday tanıtım toplantısında bununla uğraşıyorum. 'Bu olmaz' deyip arabaya bindim. O gün bırakıyordum. Geri döndürdüler. Bir partide bir adayın başka adayı ikna etmesi benim görevim mi?

Seçim döneminde aynı sıkıntılar yaşandı. Bazı görüşmelerimizde eksiklik oldu ama kimse bir sorun tespit etme, sorunu çözme gibi gayret etme içinde değildi. Genel başkanı hiç aramadım. Görevi gerekeni yapmasını gerekenler görevini yapmak zorundadır.

Geldik encümen tespitine, adaylar tam istediğimiz gibi olmadı. Bu sefer birileri benimle kavgaya tutuştu 'bizim adamımız olsun' diye. Urfa'da yeni bir siyasi anlayış, yeni hareket. Kısa bir süre kalmış. Maalesef hiç sevmediğim, yapılması gerekmeyen Makyavelist bir anlayışla hareket etmek zorundayız dedim.

"AYNI ŞEYİ KARŞIMDA BULUNCA MÜCADELE EDEMEM"

Beni genel başkana şikayet ettiler 'bizim adamları koymuyor, teşkilatı koymuyor' diye. Madem öyle koyduk adayları. Zorla kaybettirmek için adeta. Seçimler geldi. Üstü kapalı şantajlar, tehditvari şeyler. Başka yerden sıkıntılar. İstifa ederiz modunda insanlar vardı. Sık sık ikna etme çalışıyoruz. En son bardağı taşıyan noktaya geliyorum.

Bana tebligat yapılıyor, yerelden yapılıyor. 6 ilçede kongre kararı alınmış. Hayırlı olsun. Ben Urfa'da Refah Partisi'nin tek büyükşehir belediye başkanı olarak partim kongre kararı almışsa, hangi 6 ilçe ise, büyükşehir belediye başkanı en azından nezaketen sormaya gerek yok muydu? Ben de 'tamam' dedim. Ben AK Parti'de neyin mücadelesini yaptım. Aynı şeyi karşımda bulunca oturup, bunlarla mücadele edemem. Maaşları nasıl ödeyeceğim gibi düşünürken oturup bunlarla mı uğraşayım?

AK Parti'de de zaman zaman bu düşünceler vardı, yukarıyı da bu şekilde yanıltıyorlardı. Ben hiçbir pazarlığa girmem, bir şey talep de etmem. Kongre yapılırken birinin gelip de '6 ilçede kongre kararı aldık' diye tebligat gibi sunması, görüşümüzün alınması siyaset anlayışıma uygun değil. AK Parti'den ayrılma sebebinin benzeri burada cereyan etti. O zaman niye AK Parti'yi niye bıraktım ki?

Kongre yapılırken birinin gelip de '6 ilçede kongre kararı aldık' diye tebligat gibi sunması, görüşümüzün alınması siyaset anlayışıma uygun değil. AK Parti'den ayrılma sebebinin benzeri burada cereyan etti. O zaman niye AK Parti'yi niye bıraktım ki?

Mehmet Altınöz Bey beni aradı. Mehmet Bey'e 'Ben halka soracağım, halkın fikrini alacağım' dedim. Sadece AK Parti değil ki, diğerleriyle görüştüm. İstifa ettikten sonra 3 ayrı partiden daha teklif geldi. O isimleri söylemem, o bizde kalsın, ileride belki kitap yazarız. Sonrasında sayın Altınöz'le görüşmedik. Zaman zaman AK Partili arkadaşlarımla görüşüyorum. Dostluğumuz devam ediyor.

"NE AK PARTİ'DEN TEKLİF GELDİ NE BENDEN GİTTİ"

Açıkçası ne AK Parti'den teklif geldi ne benden gitti. Urfalı bir arkadaşımız aracı oldu. Biz belediye olarak Bakanlığa gidip dosyalarımızı sunarız. Bu görüşmede böyle bir şey söz konusu oldu. 'Hiçbir şey diyemem, halk ne diyorsa odur' dedim. Halkın onayı olmadan kendi başıma bir şey yaparsam orada bana gelecek leke, beni zedeleyecek argümanlar benim için önemlidir.

Seçimde herkes bize oy verdi. 80 yaşında delikanlılarla karşılaştım. Bana 'hayatımızda ilk defa bir sağ partiye oy vereceğiz' dediler. Yıllarca CHP'ye oy vermişler. DEM'li, HDP'liler de bana oy verdiler. MHP, AK Parti, İYİ Partilisi herkes bize oy verdi. Onların fikrini almadan tek başıma hareket etmem mümkün değil.

"BANA YAPILAN HAKSIZLIĞI GÖRDÜLER"

Beni davet ettiklerinde AK Parti'deydim. AK Parti usullere göre beni aday yapsaydı belki bu insanlar AK Parti'ye verecekti belki vermeyecekti. Bazıları haksızlık olarak gördü bana yapılanları. Solcusu, sağcısı bizim meselede herkes kendinden bir hikaye buldu.

Aslında anket hiç yapmam. O işlere girmem. Halk bana ulaştı. Çok ciddi irtibat kanallarımız var bizim. Meclis toplantısı oldu. Meclis'te dedim ki 'sizden 15 gün müsaade istiyorum'. 2 günlük süreçte infial koptu. 15 gün boyunca halk ne diyorsa onu yapacağım dedim. Mehmet Bey'e de onu söyledim. Beni günde onlarca insan arıyor, mesaj atıyor. İstanbul'a geldim, Kapalıçarşı'yı gezdim. İş Urfa'yı da geçmiş. Bayburtlu, Maraşlı ile de oturdum.

"HALK, AK PARTİ'YE GEÇMEMİ İSTEMİYOR"

Halka soruyorum 'AK Parti'ye geçsem nasıl olur?' diyorum. Genel kanaat 'geçme' deniyor. Geçmişte benim gönlümde büyükelçilik vardı; fakat olmadı. Yaşım 54. Lambordini çekseniz altıma ben ona binemem. 25 yaşında verseniz binerdim. Benim görevim Urfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Şunu söyledim, bir şart bu. 'Her zaman bir araya gelelim, görüşelim, sakın bana makam teklifiyle gelmeyin' dedim.

"BAĞIMSIZ KALACAĞIM, BİR YERE GEÇMİYORUM"

'Ben dünyevi olarak hiçbir makama artık talip değilim' dedim. Zaten bir dönem Urfa Belediye Başkanıyım. Derdim, bir dönem başarılı bir şekilde başkanlığı yapıp, çekip gitmek. Benim için Urfa'da siyaset bitti, ne milletvekili adayıyım, ne büyükşehir belediye başkanı adayıyım. Genel siyaset için aynı şeyi söylemiyorum.

Benim yapmak istediğim siyasete yeni bir anlayış getirmek. Şeffaf olalım, net olalım. Ben halka sorarım. Halk şu anda şu pozisyonumdan memnun. Bu pozisyonu inşallah devam ettireceğim. Bugün gelirken uçakta bir arkadaş geldi, tanımıyordum. Urfa'da esnaf. Orhan Altun diye bir kardeşimiz. 'Allah için sana oy verdik, yıllarca AK Parti'ye oy verdim' dedi. 'Ne olur bir yere gitme, bağımsız kal' dedi. Ben de 'hiç merak etme' dedim. 15 gündür oyun mu oynuyorum. Halk bağımsız kalmamdan memnun, bir yere geçmiyorum. Halka sordum bağımsız kalacağım.

Aslında benim hatam orada. Fatih Bey'i arayıp ona 'efendim böyle durum var, ayrılıyorum' diyerek helallik istemem lazımdı. Şimdi ben bunu yapsam 'Kasım Bey düzeltelim' diyecekti. Ben burada değilim. Benim fıtratım buna elvermiyor. Bu sıkıntıları AK Parti'de yaşadım. Benim söylememle düzelmesi orada kurumsal bir yapının olmadığını gösteriyor. Benim burada tek hedefim bağımsız belediye başkanı olarak sonuna kadar Allah nasip ederse bu işi götürmek. Sonrası Allah kerim. Pragmatist düşünsem, Makyavelist mantık olsaydı AK Parti'ye geçerdim. Hiçbir yere geçmiyorum ama geçecek olsam AK Parti'ye geçerim."