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 | Yusuf Özgür Bülbül

Son dakika | MHP lideri Devlet Bahçeli’den Ahmet Türk’e tebrik telefonu

Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti İmralı heyetinde yer alan Ahmet Türk'ü aradı. Türk, "Sayın Bahçeli beni aradı. Bu sürecin hayırlı olmasını diledi. Bizleri kutladı. Ben de Sayın Devlet Bahçeli'yi kutluyorum ve emeğine büyük saygı duyuyorum" dedi...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.05.2025
saat ikonu 20:07
|
GÜNCELLEME:
09.05.2025
saat ikonu 21:02

Son dakika haberine göre, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, DEM Parti heyetinde yer alan Ahmet Türk'ü arayarak 'terörsüz Türkiye' yolundaki olumlu gelişmeler sebebiyle tebrik ettiği açıklandı. Türk, Bahçeli'nin sağlığını sorduğunu belirtti. Türk, "Bahçeli sürecin en büyük mimarı. Demokratik Türkiye için hepimize görev düşüyor." dedi.

Son dakika | MHP lideri Devlet Bahçeli’den Ahmet Türk’e tebrik telefonu

"EMEĞİNE BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM"

Türk, "Bugün de Sayın Bahçeli beni aradı. Bu sürecin hayırlı olmasını diledi. Bizleri kutladı. Ben de Sayın Devlet Bahçeli'yi kutluyorum ve emeğine büyük saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

PKK'nın kongresine giden süreç Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te meclisten Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrı ile başlamıştı.

DEM Parti İmralı Heyet Üyesi Ahmet Türk, PKK'nın kongresini toplayıp önemli kararlar almasının ardından, sürece ilişkin tv100'de değerlendirmelerde bulundu. Türk, Türkiye'nin toplumsal barışa ihtiyacı olduğunu ve demokratik bir Türkiye'de tüm halkların mutlu olacağını düşündüklerini belirtti. Bu doğrultuda bazı girişimlerde bulunduklarını ve çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Son dakika | MHP lideri Devlet Bahçeli’den Ahmet Türk’e tebrik telefonu

PKK'nın kongre toplayıp olumlu bir karar almasının önemli olduğunu vurgulayan Türk, Meclis'te de "demokratik bir Türkiye" için adımlar atılması gerektiğini söyledi. Bu adımların sadece "Kürt meselesi" olarak değil, Türkiye'nin demokratik geleceği için atılması gerektiğini savundu.

"KAN VE KİN DEVRİ KAPANMIŞTIR"

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan da terör örgütü PKK'nin kongresini topladığını açıklamasının ardından yaptığı paylaşımda, "En derin yaramız sarılmış, kan ve kin devri kapanmıştır" ifadelerini kullandı.

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