Son Dakika | MHP'de istifa depremi: Üç milletvekili partiden ayrıldı

20 Kasım 2024 19:38 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 19:46

Son dakika: MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, üç milletvekilinin istifasının istendiğini ve onaylandığını duyurdu. Isparta Milletvekilim Hasan Basri Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir partiden istifa etti.

MHP​ Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın​, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında üç ismin istifasının alındığını böyle duyurdu: "Parti içinde devam eden bir inceleme mucibince Isparta Milletvekilimiz Hasan Basri Sönmez’in, Bolu Milletvekili İsmail Akgül’ün ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir’in istifaları istenmiş, müteakiben de istifa dilekçeleri kabul edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur." HASAN BASRİ SÖNMEZ: SON NEFESİMİZE KADAR EMRİNDEYİZ 14 Mayıs 2023 seçimlerinde MHP'den 28. Dönem Isparta Milletvekili seçilen Hasan Basri Sönmez, sosyal medya hesabından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın istifa duyurusunu yeniden paylaşarak " Liderimizin, partimizin ve teşkilatlarımızın son nefesimize kadar emrindeyiz. Liderimizin yanından bir adım geri atmayacağız." notu düştü.