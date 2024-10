Semih Yalçın’dan Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan açıklaması için çarpıcı sözler! “Köprüden önceki son çıkış...”

29 Ekim 2024 15:58 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 16:09

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündemi sarsan Abdullah Öcalan açıklamaları, halen sıcaklığını koruyor. Erzurum’da düzenlenen “Bir ve Birlikte Hilale Doğru Türkiye” istişare toplantısında konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın; Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin yapmış olduğu açıklamalar köprüden önceki son çıkış uyarısıdır’ ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Milliyetçi Hareket Partisi tarafından düzenlenen “Bir ve Birlikte Hilale Doğru Türkiye” istişare toplantısının birincisi Erzurum’da gerçekleştirildi. Partililerin yoğun katılımıyla düzenlenen toplantıda MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın gündeme dair çarpıcı açıklamalar yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan hakkında yaptığı çıkışı değerlendiren Yalçın; Köprüden önceki son çıkıştır.’ İfadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Semih Yalçın, toplantının açılış bölümünde yaptığı konuşmada gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmelerde şu ifadeleri kullandı:

"ÖNÜMÜZÜ GÖRMEKTE ZORLANMAKTAYIZ!"

“İnsanoğlu, belki de görebileceği en büyük küresel imtihanlardan biriyle sınanmaktadır. Fırtınalı bir iklimin hâkim olduğu günümüz dünyasında; bölgesel ve uluslararası zemin oldukça kaygan ve muhataralıdır. Konjonktür kurşun gibi ağır, hava hayli bulanık ve puslu, siyasi görüş mesafesi oldukça düşüktür. Önümüzü görmekte, istikametimizi tayin etmekte zorlanmaktayız. Ahir zaman, baş döndürücü bir hızla gözlerimizin önünden akıp gitmekte; hayat, avuçlarımızın arasından kayarken âdeta bir meçhule kanat çırpmaktadır.”

“Eskinin kirli defterleri raflarından indirilmiş, yarım kalmış hesapları yeniden görmek için en kahpe mizanlar, en kalleş ittifaklar kurulmuştur. Doymak ve durmak bilmeyen küresel emperyalizm; harita değişimi, siyasi kadastro ve işgal için tutup her türlü alet ve edevatla, silah ve teçhizatla donattığı vekil ve taşeronlarını sahaya sürmüştür. Kaybetmekte olduğu evren jandarmalığını elinde tutmak için keçeyi suya atan baş emperyalist ABD, bütün riskleri göze almış görünmektedir.

"HEDEFE ULAŞMANIN YOLU LİDERE İTİBAR ETMEKTEN GEÇER!"

ABD ve arkasından sürüklediği Batılı ikincil sömürgeci artıkları, av köpekleri gibi sahaya saldıkları taşeron ve vekillerini kör bir iştiha ve arzuyla desteklemektedir. Kimi devlet görünümünde, kimi de müttefik adı altında yapılandırılıp teşkilatlandırılmış olan taşeron ve vekiller; ağababalarının koruması ve gölgesi altında, büyük bir serbesti içinde kıyım ve katliamlar sahneye koymakta, kanlı terör eylemleri düzenlemektedir. Küresel canavarlar; emellerine nail olmak için her insanlık dışı yolu mubah, her cinayeti meşru, her yağma ve talanı helal addetmektedir. Taşeron ve vekiller de dizginlerini tutanların verdiği cesaretle her türlü kötülüğü irtikap etmekte; insanlığın bütün erdemlerini, bütün birikim ve kazanımlarını ambar fareleri gibi yiyip tüketmektedir. Böyle badireli zamanlarda ihtiyacımız olan ilk şey; pusula olup yön ve rehberlik edip yol gösteren, aklıselim sahibi, bilge bir liderin varlığıdır.

Milletimizi selamete çıkarmanın, devletimizi hedefe kazasız belasız ulaştırmanın yolu; lidere itibar etmekten, aksakallı bir rehberin söz ve nasihatlerine uymaktan geçmektedir. İkincisiyse bir olmak, iri olmak, diri olmaktır. Birbirimize sıkı sıkıya sarılmaktır. Toplumsal barışa tutunmak, bin yıllık kardeşlik hukukuna dayanmaktır. Birlik ve beraberlik; bizi belirsizliklere, fırtınalı havalara, dış etkenlere, haricî ve dâhilî tehlikelere karşı mukavemetli kılacaktır.

"DEVLET BAHÇELİ KİRLİ HESAPLARI BOŞA ÇIKARMIŞTIR!"

Sayın Devlet Bahçeli, doğrudan Türkiye’nin bekasına, milletimizin egemenliğine dönük emperyalist tehdidi savuşturmak üzere herkesi, her kesimi gönül seferberliğine, birlik ve beraberliğe davet etmiştir. Bu davet; içeriye olduğu kadar dışarıya da dönük mesaj taşımaktadır. Bu davet, yerel siyasi aktörler kadar uluslararası güç odaklarına da yönelik bir hamledir. Genel başkanımızın daveti, ABD başta olmak üzere millî bütünlüğümüzü hedef alan küresel aktörlerin bölgeye dönük planlarını buruşturup çöpe atmıştır. Kirli hesapları boşa çıkarmıştır. Oyun kökünden değişmiş, tuzaklar bozulmuştur. Coğrafyamızda sözün ve egemenliğin sahibinin kim olduğu; millet vicdanını yansıtan, varlık refleksini temsil eden en kararlı siyasi partinin liderinin ağzından duyurulmuş, hatırlatılmıştır. Her ne kadar kelam ve tavır Devlet Bahçeli’ninse de söz; hâkimiyetin sahibi olan milletindir.

"KÖPRÜDEN ÖNCEKİ SON ÇIKIŞ!"

Sayın Devlet Bahçeli, milletin hissiyat ve kararını, devlet aklını temsil etmektedir. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, söz konusu çağrısıyla milletimizin bu coğrafyada hangi şuurla egemen olduğunun dersini de vermiştir. Bu, iktidar olma hırsından ve siyasi basiretsizliklerinden ötürü ülkenin gerçeklerini görmeyenler için bir nevi ikazdır. Yaklaşan küresel tehdidi algılamayanları uyarmayı, uyandırmayı amaçlayan, “köprüden önceki son çıkış” hatırlatmasıdır.

Sayın Genel Başkanımızın siyasi paradigma değişikliği niteliğindeki hamlesi; “MHP’nin genel mutabakat gerektiren nazik konularda çözümün önünde engel olduğu” şeklindeki yanlış algıyı, önyargıyı da kırmıştır. Yakın siyasi tarihimiz iyi araştırılırsa görülecektir ki Sayın Genel Başkanımızın çıkışı; MHP'nin 55 yıllık geleneksel sorumlu, yapıcı ve uzlaşmacı politikalarının devamı ve son numunesidir. MHP daima Türk siyasetinin yolunu tıkayan değil, bilakis önünü açan siyasi parti olmuştur. MHP; milletimizin güvenlik, esenlik ve refahı neyi icap ettiriyorsa, devletimizin çıkarları neyi gerektiriyorsa siyasetini ona göre belirlemiştir.