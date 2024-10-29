Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'a çağrısının yankıları sürüyor! Özgür Özel özellikle bir noktayı işaret etti

29 Ekim 2024 14:08 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 14:22

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrısının Ankara'yı oldukça hareketlendirdi. Tartışmaların devam ettiği konuyla ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni bir açıklama yaptı. Özgür Özel özellikle bir noktayı işaret etti.

Devlet Bahçeli'nin çağrısına Özgür Özel'den şartlı destek! 'Bunun yeri Meclis değil' diyerek öneri sundu

Devlet Bahçeli'nin çağrısına Özgür Özel'den şartlı destek! 'Bunun yeri Meclis değil' diyerek öneri sundu

MHP​ Genel Başkanı Devlet Bahçeli​'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrının yankıları devam ediyor. CHP lideri Özgür Özel, Ankara’da gazetecilere yaptığı açıklamada son yaşanan olaylar ilgili açıklamalarda bulundu. MHP lideri Bahçeli'nin çağrısı hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha net bir açıklama yapmasını beklediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istediği anayasa değişikliğinin yapılmasıyla bir meselenin hallolmayacağını belirten Özel, "Devlet Bahçeli ve grubu dışındaki herkes kabul ediyor Kürt sorunu olduğunu” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'NİN ÖCALAN'A YAPTIĞI ÇAĞRI...

Özgür Özel, "Kürt sorunu yoksa düne kadar ‘bebek katili’ dediği kişiye niye ev hapsi ya da umut hakkı öneriyor? Meclis’te MHP ve DEM Parti grubu aynı salonda arka arkaya toplanır. Öcalan’ı konuşma yapması için çağırdığı kürsü, kendi konuştuğu kürsü" diye konuştu.

"ONLARI DA İKNA ETMEK LAZIM'

Sorunun parlamentoda bütün partiler ve sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla ele alınması gerektiğini aktaran Özel, "Şehit aileleri ve gazilerin de sürecin içinde olması gerektiğini kaydeden Özel, “Senin çocuğun boşu boşuna öldü diyemeyiz. Onları da ikna etmek lazım” ifadelerini kullandı.