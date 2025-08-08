Menü Kapat
Sarı kırmızılı ekipten anlamlı kampanya! Biletler yüzde 50 indirimli satılacak

Trendyol Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala sarı kırmızılı ekip anlamlı bir kampanya başlattı. Kombine bilet satışında şehit ve gazi yakınlarına yüzde 50 indirim uygulanacağı açıklandı.

Sarı kırmızılı ekipten anlamlı kampanya! Biletler yüzde 50 indirimli satılacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.08.2025
02:32
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
02:35

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, birinci derece şehit yakınları ve gaziler için anlamlı bir kampanyaya imza attı.

Sarı kırmızılı ekipten anlamlı kampanya! Biletler yüzde 50 indirimli satılacak

Kulüpten yapılan açıklamada, kombine bilet satışlarının sürdüğü belirtilirken şunlar kaydedildi:

Sarı kırmızılı ekipten anlamlı kampanya! Biletler yüzde 50 indirimli satılacak

KOMBİNE BİLET SATIŞINDA YÜZDE 50 İNDİRİM

"Birinci derece şehit ve gazi yakınları için kombineler yüzde 50 indirimli olarak 8 Ağustos Cuma günü Passolig gişesinde satışa sunulacaktır. Başvuru sırasında şehit veya gazi yakını olunduğunu belgeleyen resmi kimlik ibrazı zorunludur. Bu kapsamda yüklenen kombineler, sezon boyunca transfere kapalı olacaktır."

Süper Lig'de 3 maç ertelendi! TFF açıkladı
