Sarı kırmızılı ekipten anlamlı kampanya! Biletler yüzde 50 indirimli satılacak

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, birinci derece şehit yakınları ve gaziler için anlamlı bir kampanyaya imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kombine bilet satışlarının sürdüğü belirtilirken şunlar kaydedildi:

KOMBİNE BİLET SATIŞINDA YÜZDE 50 İNDİRİM

“Birinci derece şehit ve gazi yakınları için kombineler yüzde 50 indirimli olarak 8 Ağustos Cuma günü Passolig gişesinde satışa sunulacaktır. Başvuru sırasında şehit veya gazi yakını olunduğunu belgeleyen resmi kimlik ibrazı zorunludur. Bu kapsamda yüklenen kombineler, sezon boyunca transfere kapalı olacaktır.”