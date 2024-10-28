Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan çağrısı sonrası MHP teşkilatları harekete geçti!

28 Ekim 2024 12:02 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 12:11

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin teröristbaşı Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrının ardından MHP teşkilatları harekete geçti. Düzenlenecek bölgesel toplantılarla partililerin, Bahçeli'nin yatığı çağrının detaylarını üyelere aktarması bekleniyor.

Devlet Bahçeli'nin çağrısına Özgür Özel'den şartlı destek! 'Bunun yeri Meclis değil' diyerek öneri sundu

Devlet Bahçeli'nin çağrısına Özgür Özel'den şartlı destek! 'Bunun yeri Meclis değil' diyerek öneri sundu

Türkiye'de siyaset gündemi MHP​ lideri Devlet Bahçeli​’nin grup toplantısında teröristbaşı Abdullah Öcalan’a yönelik yaptığı çağrıya odaklanmış durumda... MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında “Eğer teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, DEM Parti​ grup toplantısında konuşsun; terörün sona erdiğini, örgütün dağıldığını ilan etsin” ifadelerini kullanmıştı. Büyük yankı uyandıran Bahçeli'nin bu çağrı sonrası MHP teşkilatı harekete geçti.

ÖCALAN ÇAĞRISI MASAYA YATIRILACAK

MHP teşkilatlarının toplantılarda; Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrının oy kaybına neden olmaması ve yanlış anlaşılmaması için detayları üyelere net bir şekilde aktarması bekleniyor.

İLK TOPLANTI ERZURUM'DA

Toplantıların ilki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Erzurum’da yapılacak ve bu toplantıya Ağrı ile Muş teşkilatları da katılacak.

Türkiye genelinde gerçekleştirilecek "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru" toplantıları ise 3 Kasım 2024 tarihinde farklı illerde organize edilecek.

Toplantıların tarihleri ve saatleri şu şekilde;