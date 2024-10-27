Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan çağrısı siyaseti hareketlendirdi! Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Çık açıklama yap

27 Ekim 2024 16:46 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 16:55

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı siyaset gündemi oldukça alevlendirdi. Tartışmalar devam ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi ve "Erdoğan çıkıp bu millete açıklama yapmak zorundadır. Bahçeli'yi sözcü kılma, ne söyleyeceksen sen söyle" ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'nin çağrısına Özgür Özel'den şartlı destek! 'Bunun yeri Meclis değil' diyerek öneri sundu

Devlet Bahçeli'nin çağrısına Özgür Özel'den şartlı destek! 'Bunun yeri Meclis değil' diyerek öneri sundu

MHP​ lideri Devlet Bahçeli​ partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, teröristbaşı Abdullah Öcalan’a örgütünün tamamen bittiğini ve lağvedildiğini açıklama çağrısı yapmıştı. Teröristbaşı Abdullah Öcalan’a af sinyali de veren Bahçeli, "Gelsin dem parti grubunda konuşsun" ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli'nin bu sözleri sonrası siyaset gündemi oldukça hareketlendi. Özellikle muhalefet kanadı Devlet Bahçeli'ye sert tepki gösterdi. Tartışmalar devam ederken CHP​ Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

CHP'nin İstanbul'da düzenlediği Yaşam Hakkı Mitingi'nde konuşan Özgür Özel'in yine gündeminde Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı çağrı vardı. 'Kürtler sorunumuz kalmadı diyene kadar sorun vardır' diyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.

"ERDOĞAN ÇIK ARTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir an önce çıkıp açıklama yapmak zorunda olduğunu belirten Özel, "Erdoğan çık artık, Bahçeli'yi sözcü kılma, ne söyleyeceksen sen söyle diyoruz" ifadelerini kullandı.

"TERÖRÜN AMACI BİZİ SUSTURMAK"

"Terörün amacı bizi susturmakken, terörün amacı bizlerde yaratacağı korkuyla bizlere istikamet dayatmakken, buraya koşup gelenlere, 10 binlere binlerce teşekkür, binlerce selam olsun" diyen Özgür Özel, CHP'yi Türkiye'nin birliğinin beraberliğinin teminatı olarak tanımladı.

"İKTİDAR TÜRKİYE'Yİ HERKES İÇİN GÜVENSİZ HALE GETİRMİŞTİR"

Özel konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Toplumsal barışı sağlayan bir Türkiye için çalışanlarız. Bu milletin önünü kesmek isteyen kim olursa olsun karşısındaki en büyük güç CHP’dir. Yaşam hakkı için buradayız. Bu iktidar Türkiye'yi herkes için güvensiz hale getirmiştir"