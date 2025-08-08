Erzincan'da otomobil sürüye çarptı! Onlarca hayvan telef oldu

Erzincan'da akşam saatlerinde yoldan karşıya geçmeye çalışan sürüye araba çarptı. Kazada çok sayıda hayvan telef oldu.

Erzincan-Erzurum kara yolu Saztepe mevkisinde, yolun karşısına geçirilmeye çalışılan sürüye, H.M.Ç. idaresindeki 25 ADZ 850 plakalı SUV tipi araç çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SÜRÜDEKİ HAYVANLAR TELEF OLDU

Kazada 23 küçükbaş hayvan telef oldu, araçta hasar meydana geldi. Telef olan koyunlar ile hasar gören araç, polisin güvenlik önlemi aldığı kaza yerinden kaldırıldı.