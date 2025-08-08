Mezarlığın yanında kaza geçiren motosiklet sürücüsü öldü

İstanbul
İzmir'in Ödemiş ilçesinde mezarlık yolunda feci bir kaza meydana geldi. Hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Mehmet Ç.'nin (60) kullandığı 35 DYN 11 plakalı hafif ticari araç, Ödemiş-Kiraz kara yolu Kurucuova Kavşağı'nda, Şenol Pehlivan (35) idaresindeki 35 CAR 089 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Pehlivan, kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Ç. (60) ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.