Ole Gunnar Solskjaer'den Ruud Van Nistelrooy detayı!

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde St Patrick's deplasmanına konuk oldu. Temsilcimiz heyecanlı mücadeleden 4-1 galip ayrılırken, Ole Gunnar Solskjaer'den de müsabaka sonrasında kritikler geldi.

BEŞİKTAŞ'TA SOLSKJAER'DEN GALİBİYET SÖZLERİ

“Oyuncularımdan memnunum. Uyum yakaladıklarında başka oluyoruz. İlk 45 dakikayı oynama şeklimiz harikaydı. Çok iyi goller attık. Futbol böyle, tabii ikinci yarıda enerjiyi bir bölümde St Patrick's yakaladı. Kendi taraftarlarıyla birlikte oynadılar. İkinci yarıda oyunun kontrolünü bir kısımda kaybettik ama mücadelenin çoğu kısmında yine de hakimiyet bizdeydi. Öte yandan Tammy sezon hazırlıklarına biraz geç başlamış oldu ve giderek iyiye gidiyor. Enerjisiyle, gülücükleriyle idmana katkısı farklı oluyor. Takım arkadaşlarıyla beraber birleştirici gücü de olan bir oyuncu. Zaten biz de yarışan oyuncular getirmek istiyoruz. Ndidi deneyimli bir futbolcu. Leicester'da oynarken ona karşı kaybetmiştik. Ruud van Nistelrooy'la da onun hakkında konuştum. Ndidi için çok iyi sözler söyledi."