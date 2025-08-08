Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Ole Gunnar Solskjaer'den Ruud Van Nistelrooy detayı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, St Patrick's galibiyetinin ardından açıklamalar yaptı. Beşiktaş'ın enerjisine dikkat çeken Norveçli hoca, ayrıca da Wilfred Ndidi transferi için Ruud Van Nistelrooy detayını verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ole Gunnar Solskjaer'den Ruud Van Nistelrooy detayı!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.08.2025
saat ikonu 00:22
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
saat ikonu 00:26

, 'nde St Patrick's deplasmanına konuk oldu. Temsilcimiz heyecanlı mücadeleden 4-1 galip ayrılırken, 'den de müsabaka sonrasında kritikler geldi.

Ole Gunnar Solskjaer'den Ruud Van Nistelrooy detayı!

BEŞİKTAŞ'TA SOLSKJAER'DEN GALİBİYET SÖZLERİ

“Oyuncularımdan memnunum. Uyum yakaladıklarında başka oluyoruz. İlk 45 dakikayı oynama şeklimiz harikaydı. Çok iyi goller attık. Futbol böyle, tabii ikinci yarıda enerjiyi bir bölümde St Patrick's yakaladı. Kendi taraftarlarıyla birlikte oynadılar. İkinci yarıda oyunun kontrolünü bir kısımda kaybettik ama mücadelenin çoğu kısmında yine de hakimiyet bizdeydi. Öte yandan Tammy sezon hazırlıklarına biraz geç başlamış oldu ve giderek iyiye gidiyor. Enerjisiyle, gülücükleriyle idmana katkısı farklı oluyor. Takım arkadaşlarıyla beraber birleştirici gücü de olan bir oyuncu. Zaten biz de yarışan oyuncular getirmek istiyoruz. Ndidi deneyimli bir futbolcu. Leicester'da oynarken ona karşı kaybetmiştik. Ruud van Nistelrooy'la da onun hakkında konuştum. Ndidi için çok iyi sözler söyledi."

Ole Gunnar Solskjaer'den Ruud Van Nistelrooy detayı!

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'IN GOLLERİNİ KİMLER ATMIŞTI?
Tammy Abraham'ın hat-trick yaptığı maçta, diğer tek gol ise Joao Mario'dan gelmişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş St Patrick’s deplasmanında rahat kazandı: Kartal yeniden kanatlandı!
Çağdaş Atan'dan mesaj: "Cesuruz"
ETİKETLER
#beşiktaş
#beşiktaş
#UEFA Konferans Ligi
#UEFA Konferans Ligi
#Ole Gunnar Solskjaer
#Ole Gunnar Solskjaer
#st patrick's
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.