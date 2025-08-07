Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Çağdaş Atan'dan mesaj: "Cesuruz"

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Viking galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Genç çalıştırıcı, 'cesur olduklarına' özellikle dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Çağdaş Atan'dan mesaj:
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 23:59
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
saat ikonu 00:06

, Konferans Ligi'nde deplasmanından 3-1 galip döndü. Temsilcimizin hocası , zorlu maçın ardından önemli değerlendirmeler yaptı.

Çağdaş Atan'dan mesaj: "Cesuruz"

ÇAĞDAŞ ATAN'DAN KRİTİKLER

"Bu atmosferde ve sentetik sahada, buraları oynamak zor. İlk yarı oyun kurmada ısrar da ettik. Ba'nın çizgiden çıkardığı toptan önce Brnic ve Da Costa ile %100 gol pozisyonlarımız var. Önde atamadık ama Ba müthiş bir müdahale yaparak bizi oyunda tuttu! İkinci yarıya da ilk 5-10 dakika kötü başladık ama bir yandan da duran topları çok iyi savunduk. Önce fizik gücü yüksek Selke ile Shomurodov'u, sonra da Ömer Faruk ile Umut'u oyuna aldık. İlk yarıda giren Deniz ile sonradan oyuna dahil olan tüm oyuncular müthiş katkı verdi. Tam bir takım oyunu oynadık. Bugünün kilit kelimesi cesaretti. Hata yaptıktan sonra oynayabilecek cesaretinizin olması çok önemli. Biz hata yaptık ama cesaretimizi hiç kaybetmedik. Skoru aldıktan sonra müthiş mücadele ettik. Hiçbir şey bitmedi. Zor bir maç yine bizi bekliyor. Avantaj yakaladık. Rövanşı da doğru oynayıp turu geçmek istiyoruz."

Çağdaş Atan'dan mesaj: "Cesuruz"

YUSUF SARI KONUSU

"Yusuf, 2 gündür serum alıyor. Ben onu oynamamaya yönlendirdim ama Yusuf oynamak istedi. İlk başlangıçta oyun onun tarafından oynanınca bayağı yoruldu ve fişi çekti. Erken müdahale yapmak zorunda kaldık. Maçtan önce kanat oyuncuları tercihinde Deniz'i de oynatabilirdim. Bazı şeyler, bazı şeylere vesile oluyor. Viking de iyi bir takım. Taktiksel ve değişiklikler anlamında iyi cevap verdiğimizi düşünüyorum. Takımların 'ne iştahı fazla. Lig aşaması da daha sert olacak. Adım adım gitmeliyiz. Büyük hedefimiz var. Ancak kısa vadede ilk amacımız sonraki aşamaya kalmak."

Sıkça Sorulan Sorular

BAŞAKŞEHİR BİR ÖNCEKİ TURDA KİMİ ELEMİŞTİ?
Temsilcimiz, Bulgaristan ekibi Çerno More karşısında tur atlayan taraf olmuş ve Viking ile eşleşmişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Başakşehir Avrupa'da doludizgin!
Beşiktaş St Patrick’s deplasmanında rahat kazandı: Kartal yeniden kanatlandı!
ETİKETLER
#UEFA Konferans Ligi
#UEFA Konferans Ligi
#başakşehir
#başakşehir
#çağdaş atan
#çağdaş atan
#Viking
#Viking
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.