Başakşehir Avrupa'da doludizgin!

Başakşehir'den Konferans Ligi'nde bir galibiyet daha geldi. Önceki turda Çerno More karşısında rahat maçlar çıkaran İstanbul ekibi, şimdi de Viking deplasmanında zafere uzandı.
Konferans Ligi'nde grup aşamasına kalmak için play-off oynayan Başakşehir; Deniz (60), Operi (79) ve Selke'nin (90+4) golleriyle Viking deplasmanında 3-1 kazandı. Diğer tarafta ev sahibinin tek sayısı ise 2. dakikada Svendsen'den geldi.
Temsilcimiz, İstanbul'daki rövanşla birlikte Viking'i elemesi halinde yine bir üst turda play-off oynayacak.