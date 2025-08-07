Başakşehir Avrupa'da doludizgin!

Başakşehir'den Konferans Ligi'nde bir galibiyet daha geldi. Önceki turda Çerno More karşısında rahat maçlar çıkaran İstanbul ekibi, şimdi de Viking deplasmanında zafere uzandı.

BAŞAKŞEHİR'DEN 3 GOLLÜ ZAFER

Konferans Ligi'nde grup aşamasına kalmak için play-off oynayan Başakşehir; Deniz (60), Operi (79) ve Selke'nin (90+4) golleriyle Viking deplasmanında 3-1 kazandı. Diğer tarafta ev sahibinin tek sayısı ise 2. dakikada Svendsen'den geldi.

https://x.com/ibfk2014/status/1953530814286737755

BAŞAKŞEHİR ELEMELERE DEVAM EDECEK

Temsilcimiz, İstanbul'daki rövanşla birlikte Viking'i elemesi halinde yine bir üst turda play-off oynayacak.