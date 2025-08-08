St. Patrick's Beşiktaş maç sonucu kaç kaç? Farklı galip geldi

İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında karşı karşıya geldi.

Tallaght Stadyumu'nda oynanan müsabaka, siyah-beyazlıların 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Joao Mario 8. dakikada, Tammy Abraham 14, 23 ve 43. dakikalarda (P) kaydetti.

St. Patrick's Athletic'in tek golü ise 49. dakikada Power'dan geldi.

Beşiktaş, bu skorun ardından İstanbul'daki rövanş öncesi çok büyük bir avantaj elde etmiş oldu.

Karşılaşmanın rövanşı 14 Ağustos’ta saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Sakatlığı geçen milli futbolcu Orkun Kökçü, maçta ilk 11’de sahaya çıktı.

Kalede Mert Günok’a forma verirken, savunma dörtlüsünü Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Jurasek ile oluşturdu. Demir Ege Tıknaz ve Orkun Kökçü’nün önünde Rafa Silva, Muçi ve Joao Mario sahaya çıkarken, forvette ise Abraham yer aldı.