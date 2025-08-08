Menü Kapat
St. Patrick's Beşiktaş maç sonucu kaç kaç? Farklı galip geldi

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, St. Patrick's Athletic'i farklı geçti.

St. Patrick's Beşiktaş maç sonucu kaç kaç? Farklı galip geldi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.08.2025
saat ikonu 00:33
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
saat ikonu 00:33

İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile , 3. eleme turu ilk maçında karşı karşıya geldi.

Tallaght Stadyumu'nda oynanan müsabaka, siyah-beyazlıların 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada, 14, 23 ve 43. dakikalarda (P) kaydetti.

St. Patrick's Athletic'in tek golü ise 49. dakikada Power'dan geldi.

Beşiktaş, bu skorun ardından İstanbul'daki rövanş öncesi çok büyük bir avantaj elde etmiş oldu.

St. Patrick's Beşiktaş maç sonucu kaç kaç? Farklı galip geldi

Karşılaşmanın rövanşı 14 Ağustos’ta saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Sakatlığı geçen milli futbolcu , maçta ilk 11’de sahaya çıktı.

Kalede Mert Günok’a forma verirken, savunma dörtlüsünü Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Jurasek ile oluşturdu. Demir Ege Tıknaz ve Orkun Kökçü’nün önünde Rafa Silva, Muçi ve Joao Mario sahaya çıkarken, forvette ise Abraham yer aldı.

#Futbol
#beşiktaş
#UEFA Konferans Ligi
#orkun kökçü
#joao mario
#Tammy Abraham
#St. Patrick's Athletic
#Aktüel
