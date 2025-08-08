Menü Kapat
Damla Kent Projesi halka arz sonuçları açıklandı mı? Bugün bitiyor

Damla Kent Projesi halka arz sonuçları yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. İstanbul’un Başakşehir ilçesinde çevreyolunun kenarında inşa edilecek Damla Kent Projesi’nin gayrimenkul sertifikalarına yoğun talep oluştu. Projenin sertifikaları, ev almak ya da yatırım yapmak isteyenler tarafından ilgiyle karşılanırken, halka arz süreci 8 Ağustos 2025 tarihine kadar devam ediyor. İşte Gayrimenkul Sertifikası DMLKT halka arz sonuçları ile ilgili son bilgiler…

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.08.2025
saat ikonu 00:20
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
saat ikonu 00:20

Damla Kent Projesi’nin sertifikası halka arzı, İstanbul’un ilçesinde büyük bir ilgiyle sürüyor. Ev almak ya da yapmak isteyenler, aracı kurumlar üzerinden sertifika taleplerini sürdürüyor.

DAMLA KENT PROJESİ HALKA ARZ SONUÇLARI

Damla Kent Projesi’nin gayrimenkul sertifikası halka arzı, Türkiye’de uzun bir aradan sonra yeniden gerçekleştirilen bu yatırım modeline olan ilgiyi gözler önüne seriyor. Başakşehir’de çevreyolunun kenarında inşa edilecek proje, hem ev sahibi olmak isteyenler hem de yatırım yapmayı planlayanlar için cazip bir fırsat sunuyor.

Damla Kent Projesi halka arz sonuçları açıklandı mı? Bugün bitiyor

Projenin sertifikalarına ilk günden itibaren yoğun talep oluşurken, süreci 8 Ağustos 2025 tarihine kadar devam edecek. Sertifikalar, 7.59 lira birim fiyatıyla toplamda 2 milyar 820 milyon 593 bin 495 adet olarak ihraç edilecek ve halka arz büyüklüğü 21 milyar 408 milyon 304 bin 627 liraya ulaşacak. Yatırımcılar, halka arza katılarak sertifika alanların sonuçları merakla beklediğini ifade ediyor. Sertifikaların 14 Ağustos 2025 tarihinde ’da DMLKT koduyla işlem görmeye başlaması planlanıyor.

Damla Kent Projesi halka arz sonuçları açıklandı mı? Bugün bitiyor

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI DMLKT HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Damla Kent Projesi’nin gayrimenkul sertifikası halka arz sonuçlarının 11 Ağustos 2025 tarihinde açıklanması bekleniyor. Bu tarihte, halka arza katılan yatırımcıların aldıkları sertifikaların yatırım hesaplarına tanımlanması planlanıyor. Projenin halka arz süreci, 8 Ağustos 2025 tarihine kadar devam ederken, aracı kurumlar üzerinden yapılan talepler yoğun bir şekilde sürüyor.

Damla Kent Projesi halka arz sonuçları açıklandı mı? Bugün bitiyor

Sertifikaların birim fiyatı 7.59 lira olarak belirlenirken, toplamda 2 milyar 820 milyon 593 bin 495 adet sertifika ihracı gerçekleştirilecek. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından, sertifikalar 14 Ağustos 2025 tarihinde İstanbul’da DMLKT koduyla işlem görmeye başlayacak.

Damla Kent Projesi halka arz sonuçları açıklandı mı? Bugün bitiyor

DAMLA KENT PROJESİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Damla Kent Projesi’nde ev almak isteyenler için farklı metrekarelerdeki konutlara göre talep edilmesi gereken sertifika adetleri açıklandı. 1+1 62 metrekare brüt büyüklüğe sahip bir konut için 631 bin 516 adet sertifika talep edilmesi gerekiyor, bu da parasal olarak 4 milyon 793 bin 206 liraya karşılık geliyor. 2+1 88 metrekarelik bir konut için 863 bin 276 adet sertifika, yani 6 milyon 552 bin 265 lira; 3+1 144 metrekarelik bir konut için 1 milyon 384 bin 916 adet sertifika, yani 10 milyon 511 bin 512 lira; 4+1 194 metrekarelik bir konut için ise 1 milyon 833 bin 345 adet sertifika, yani 13 milyon 915 bin 89 lira talep edilmesi gerekiyor. Talep toplama sürecinin tamamlanması ile birlikte Damla Kent Projesi halka arz lot sayısı da belli olacak.

