Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Erdoğan benimle görüşmek istedi' iddiasına AK Parti'den cevap geldi

12 Ağustos 2024 15:36 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 16:12

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün saat 13.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kritik toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

MYK toplantısının ardından kameraların karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

GAZZE'DEKİ ZORUNLU GÖÇ

"Netanyahu hükümeti insanlık tarihinin en soykırımcı hükümetidir. İsrail'e karşı yaptırım ne olacak? Ne zaman ateşkes iradesi yükselse o zaman İsrail suikast gerçekleştirerek ateşkesi sabote ediyor. Netanyahu şebekesi birbiriyle katliam ve ahlaksızlıkta yarışıyor. En son İsrail Maliye Bakanı Gazzelilerin açlığa terk edilmesini İsrail'in hakkı olduğunu savundu.

Türkiye Lahey'de İsrail aleyhine açılan soykırım davasına taraf oldu. Daha büyük bir katılımla gerçekleşmesini bekliyoruz.

AK PARTİ'NİN 23. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ

14 Ağustos'ta bütün milletimizi AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanımızın yapacağı konuşmayı dinlemeye davet ediyoruz. AK Parti dünya siyasetinde bir marka haline gelmiştir. Çarşamba günü bütün milletimizi bekliyoruz. Türkiye'nin bütün illerinde de milletvekillerimiz yapılacak kutlamalara katılacak. Milletin partisi AK Parti bu şekilde yoluna devam ediyor.

ERDOĞAN'IN KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞME TALEBİ İDDİASI

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Kılıçdaroğlu'na gönderilmiş böyle bir mesaj yoktur. Bu bilgi doğru değil, bu beyan doğru bir beyan değil. Herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanımız tarafından bahsedildiği şekilde bir mesaj gönderilmemiştir. Herhangi bir görüşme, buluşma, konuşma için herhangi bir mesaj gönderilmemiştir. Bu mesele doğru değil.

AK PARTİ'NİN CAN ATALAY TAVRI

Meclis Başkanımızın bir çağrısı var. Bu akşam ve yarın AK Parti olarak biz bu konuyu ele alıp değerlendireceğiz. O değerlendirmenin neticesi olarak tutumumuzu ben de sizlerle paylaşacağım. Meclis'teki olağanüstü çağrıya yönelik tutumumuzu belirleyeceğiz."