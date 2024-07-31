Son dakika | AK Parti'den ABD'ye tepki: İsrail'i kınaması gerekenler alkışladı

31 Temmuz 2024 13:52 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 14:39

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da suikast sonucu öldürülmesine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. İsrail ve Netanyahu yönetiminden 'Siyonist şebeke' olarak bahseden Çelik, Netanyahu'nun savaşı bölgede yaymak istediğini söyledi.

Uluslararası toplumun katliamlara kayıtsız kaldığını belirten Çelik, soykırıma karşı en güçlü sesin Türkiye'den çıktığını aktardı. ABD'ye İsrail'e verilen destek üzerinden tepki gösteren Çelik, "Netanyahu'yu kınaması gerekenler alkışladı. Çocuk öldüreni alkışlarsanız o da başka eylemlere girişir" ifadelerini kullandı.

Çelik'in konuşmasından satır başları:

-Siyonist şebeke katliamlarına devam edecek. Netanyahu savaşı bölgede yaymak istiyor. 7 Ekim'de 'bölgede tüm sınırlar değişecek' açıklaması yaptı. Uluslararası toplum katliamlara kayıtsız kaldı. En güçlü ses Türkiye'den çıktı.

İsrail bölge savaşının tetiğini çekti. İsrail tüm bölge ülkelerinin güvenliğini tehdit ediyor. İsrail, Filistin ve Gazze'deki katliamlardan sonra bütün bölgeye saldırı silsilesi gerçekleştireceğini ortaya koymuştur.

ABD'YE TEPKİ

(ABD'nin İsrail'e desteği) Netanyahu'yu kınaması gerekenler alkışladı. Çocuk öldüreni alkışlarsanız o da başka eylemlere girişir. Soykırımcıyı alkışlayanlar da sorumlu. İsrail tüm bölge ülkelerinin güvenliğini tehdit ediyor. Dünya hastalıklı bir soykırım çetesiyle karşı karşıyadır.