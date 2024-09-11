Son dakika | AK Parti'den Narin üzerinden siyaset yapanlara tepki

11 Eylül 2024 16:05 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 16:22

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesi üzerinden siyaset yapanlara tepki gösteren Çelik, "Bu konularda siyasi cümle kurmak son derece yanlıştır" dedi. Çelik, CHP lideri Özgür Özel'in 'kılıçlı yemin' sözlerine de cevap verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kameralar karşısına geçerek gündeme ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çelik, Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamayla ilgili “imam hatip ve harbiyelileri karşı karşıya getiriyor” sözlerine ve ⁠CHP sözcüsünün MEB yeni yıl açılışında Gazze’yi anılmasından rahatsızlık duymasına tepki gösterdi.

Dem Parti Mardin Milletvekişi Beriyal Güneş’in Kuran kurslarına yönelik açıklamasına da tepki gösteren Ömer Çelik, ABD Yönetiminin İsrail tarafından öldürülen ABD/Türk vatandaşı Ayşenur Eygi konusundaki tutumunu eleştirdi.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları:

"Harbiye milletin değeridir, imam hatipliler de milletin değeridir. Karşı karşıya getirme amacı bu kurumlarda yetişen bu milletin çocuklarına haksızlık olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı makamına dönük olarak provokatif bir yaklaşımdır. Aynı şey 28 Şubat kafasında da görülmüştü. Cumhurbaşkanımızın sözlerine dönük, karşı karşıya getirmek istiyor gibi bir yaklaşım provokatiftir ve 28 Şubat zihniyetinin bir ürünüdür.

Cumhurbaşkanımızın Harbiye hassasiyeti de son derece yüksektir. Bütün bu kurumların yüksek standartta eğitim vermesi, disiplinlerinin gözetilmesi, geleceğe dönük olarak bu çerçevede hassasiyetler içinde olmaları her zaman son derece kıymetli olacaktır. Bütün bu kurumlar üzerindeki hassasiyetlerin net bir şekilde gözetilmesi gerektiğini ifade etmek isteriz.

NARİN GÜRAN CİNAYETİ

Milletimizin acısı olarak toprağa verdiğimiz Narin kızımızı halen büyük bir acıyla hatırlıyoruz. Bugün de bakanlarımız, genel merkezden bir heyet Narin'in mezarını ziyaret edecekler. Oradan milletimize taziyelerini ifade edecekler. Cumhurbaşkanımız adli sürecin bizzat takipçisi olacağını, bu kişilerin gereken cezayı alması için en yüksek şekilde bu konuyu takip edeceklerini ifade ettiler. Bugün de bu hassasiyet çerçevesinde milletimizle bu taziyeleri paylaşarak mezarı ziyaret edecekler.

"BURADAN BİR SİYASİ SONUÇ ÇIKARMAYA ÇALIŞMAK YANLIŞTIR"

Bu konularda siyasi cümle kurmak son derece yanlıştır. Bu vicdanları yaralayan, kanatan bir meseledir. Buradan bir siyasi sonuç çıkarmaya çalışmak yanlıştır. Burada birkaç konuyla karşı karşıya kaldık. Acıyı paylaşmak yerine doğrudan hükümetimize, partimize dönük bir takım lafların söylenmesi söz konusu oldu.

Özellikle PKK terör örgütünü destekleyen, Diyarbakır Anneleri'nin yanına bir kere gitmemiş olanların burada Narin'e sahip çıkıyor gibi bir tabloyla görüntü vermeleri ikiyüzlülükten başka bir şey değildir. Diyarbakır Anneleri'ne sahip çıkmayanlar, bu acı üzerinden politika üretmeye çalışıyorlar. DEM Parti Mardin milletvekilinin kuran kurslarını hedef alması da bu çerçevede gündeme gelmiştir. Siyasi ikiyüzlülüktür. Bütün bu gelişmeler en yakın şekilde, bütün detaylarıyla takip edilmektedir. Bu acı milletimizin acısı olarak hafızalara kazınmıştır.

ABD'DEN YAPILAN 'AYŞENUR EYGİ' AÇIKLAMALARI

Ayşenur Eygi'nin İsrail güvenlik güçleri tarafından hedef alınarak öldürüldüğü açıktır. ABD yönetiminden yapılan açıklamalar ibretliktir. Bir taraftan çok üzüldük diyorlar ama daha sonrasında da hata olarak vurulmuş şeklinde bir açıklama ile kaçamaklara başvuruyorlar. Netanyahu hükümeti bir katil şebekesidir. Bu sivilleri öldüren herkes katildir, soykırımcıdır. Bunların gereken cezayı alması gerekir. Zaten 40 binden fazla insanı öldüren katil şebekesinin yeni bir cinayeti olarak kayda geçmiştir.

Son dakika haberinin detayları gelecek...