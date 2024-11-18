Son dakika | Özgür Özel'den Esenyurt'ta kayyum tepkisi! "İşgaldir" dedi, kararı duyurdu

18 Kasım 2024 16:40 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 17:17

Son dakika haberi: CHP lideri Özgür Özel, CHP MYK sonrası Esenyurt'ta açıklamalarda bulundu. Esenyurt Belediyesine kayyum atanmasına tepki gösteren Özel, aldıkları yeni kararı duyurdu.

CHP lideri Özgür Özel, partisinin MYK toplantısı sonrası Esenyurt​'ta açıklamalarda bulundu. Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasına bir kez daha tepki gösteren CHP lideri, MYK sonrası aldıkları yeni kararı açıkladı.

"ESENYURT'TA YAPILAN ŞEY BİR İŞGALDİR"

Özgür Özel'in konuşmasından satır başları:

"(Kayyum kararı) Esenyurtluların iradesine karşı yapılan darbe​ girişimidir. Esenyurt'ta yapılan şey bir işgaldir. Kazanamadıkları Esenyurt Belediyesi'ni işgal​ etmişlerdir.

"DEMOKRASİ NÖBETİNE DEVAM EDECEĞİZ"

CHP belediyesi işgal altındadır. Ahmet Özer göreve dönene kadar demokrasi nöbetine devam edeceğiz. Burada o barikatları aşarak Esenyurt'tan aldığı güçle, dirençle o belediyeye mücadelenin 17. gününde giren meclis üyelerimizi, milletvekillerimizi, İstanbul İl Başkanı ve Esenyurt İlçe Başkanını bir kez daha yürekten kutluyorum.

"BU İŞGAL BİR AN ÖNCE SONLANMALI"

Meclis üyelerimiz artık seçildikleri belediyededir. Partimize ait salondadır. Ancak bugün onların orada bulunması, denetleme faaliyetlerini yapmaları önemli bir kazanımdır. İşgalcinin faaliyetlerini izlemeleri önemli bir güvencedir. Ancak bu işgal bir an önce sonlanmalı"