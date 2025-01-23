Son dakika | Ruanda Cumhurbaşkanı Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İş birliğimiz artacak

23 Ocak 2025 19:12 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 19:25

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile bir araya geldi. İkili, görüşmenin ardından basın toplantısı yaptı. İki ülke arasında 4 yeni anlaşma imzalandı. "İş birliğimiz artacak" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verdi. İşte detaylar...

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi​'nde Ruanda​ Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile heyetler arası toplantıda bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

"FETÖ İLE MÜCADELEMİZDE EN HIZLI DESTEK VEREN ÜLKELERDEN BİRİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan​'ın basın toplantısında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

"Ruanda ile ticaret hacmi 500 milyon dolara yaklaştı. İşbirliğimizin daha da geliştirilmesine odaklanıyoruz. Ruanda ile iş birliğimiz artacak. Karşılıklı ilişkilerimiz çok ciddi ivme kazandı. Afrika Kıtası ile ilişkilerimizi ilerletiyoruz. Ruanda FETÖ ile mücadelemizde en hızlı destek veren ülkelerden biridir.

Bugün kendileriyle yaptığımız görüşmelerde çok sayıda iş birliğimizin güçlendirilmesine yönelik atacağımız adımları ele aldık. Ruanda'daki yabancı yatırımların yüzde 13'ü Türk firmaları tarafından gerçekleştirilmiştir. Ruanda'nın dış ticaretinde Türkiye'nin yer alması ümit vadediyor.

EĞİTİM DESTEĞİ GÜÇLENİYOR

Ruanda'ya verdiğimiz eğitim desteği her yıl güçlenerek sürüyor. 257 Ruanda öğrencisini Türkiye'de yükseköğretim görmelerine eriştirdik. Eşit ortaklık temelinde Afrika'nın kalkınmasına katkı sunacağız. İmzalanan belgelerin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

TÜRKİYE İLE RUANDA ARASINDA 4 ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame'nin huzurunda iki ülke arasında 4 anlaşma imzalandı.

Erdoğan ve Kagame'nin huzurunda iki ülke arasında 4 anlaşma imzalandı.

İmzalanan anlaşmalar şunlar:

- "Ruanda Yayın Ajansı (RBA) ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Arasında Radyo ve Televizyon Alanında Mutabakat Zaptı"

- "Sivil Hava Aracı Kazaları ve Ciddi Kazaların Tahkikatına Dair İşbirliği Mutabakat Zaptı"

- "Türkiye ile Ruanda Arasında Medya ve İletişim Alanında Mutabakat Zaptı"

- "Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Ruanda Savunma Bakanlığı Arasında İşbirliği İçin Mutabakat Muhtırası"