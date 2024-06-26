Son dakika! Saadet Partisi'nde olağanüstü kongre iptal edildi

26 Haziran 2024 17:29 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 17:37

Saadet Partisi, 30 Haziran 2024 tarihinde planlanan 3. Olağanüstü Büyük Kongre'ye hazırlanıyordu. Partinin sosyal medya hesabından kongreye ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, 30 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanan 3. Olağanüstü Büyük Kongresi iptal edildiği duyuruldu.

KONGRE KASIM AYINDA YAPILACAK

Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Saadet Partisi olarak 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirecek olduğumuz 3. Olağanüstü Büyük Kongremizin görülen lüzum üzerine olağan kongre tarihinde yapılması uygun görülmüştür. Olağan kongremiz Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilecek olup tarih ilerleyen süreçte kamuoyu ile paylaşılacaktır."