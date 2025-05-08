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Son dakika | Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına DEM Parti'den açıklama

Son dakika haberi: DEM Parti, hayatını kaybeden Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in aracına yönelik sabotaj iddialarıyla ilgili basında çıkan haberlerin ardından yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Serviste yapılan incelemede, sol arka lastiğe demirden yapılmış keskin bir düzenek yerleştirildiği tespit edildi." denildi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 12:12

Son dakika haberine göre, DEM Parti, yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder’in aracına yönelik sabotaj iddialarına ilişkin basında yer alan haberlerin ardından açıklama yayımladı.

Son dakika | Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına DEM Parti'den açıklama

"ARACINDA DÜZENEK BULUNMUŞTU"

Parti tarafından yapılan açıklamada, olayın 2 Nisan’da gerçekleştiği ve Önder’in aracını kullanan otopark görevlisinin lastiklerden gelen sesten şüphelenerek aracı servise götürdüğü belirtildi. Serviste yapılan incelemede, sol arka lastiğe demirden yapılmış keskin bir düzenek yerleştirildiği tespit edildi.

Son dakika | Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına DEM Parti'den açıklama

"Sırrı Süreyya Önder bu olayı parti kurullarına taşımış, gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Olay ve elde edilen kanıtlar resmi mercilere iletilmiş, hem partimiz hem de Sayın Önder sürecin yakın takipçisi olmuştur” denilen açıklamada, olayın hassasiyeti nedeniyle kamuoyuyla paylaşılmadığı ifade edildi.

Açıklamada, yürütülen araştırmaya dair DEM Parti’ye henüz resmi bir sonuç iletilmediği bilgisi de yer aldı.

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