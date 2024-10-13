Son dakika | TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Anayasa'nın 3. maddesi hakkında yeni açıklama!

13 Ekim 2024 20:03 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 20:47

Son dakika haberi: Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un Gazi Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada Anayasa'nın 3. maddesi ile ilgili, "Anayasada yer alan 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür' tabiri değiştirilmelidir" sözlerine açıklık getirdi. Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "Yanlış algı oluşturulmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberine göre, TBMM Başkanı​ Numan Kurtulmuş​ anayasanın 3. maddesiyle ilgili yaptığı çıkışa açıklık getirdi. Sözlerinin çarptırıldığını öne süren Kurtulmuş, "Ben üçüncü madde ile ilgili hiçbir şey demedim, algı operasyonu yapılıyor." dedi.

Kurtulmuş geçtiğimiz günlerde Ankara'da anayasanın 3. maddesinin değiştirilebileceğinin sinyallerini vermişti. Gazi Üniversitesi'nde konuşma yapan TBMM Başkanı, "Anayasada yer alan 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür' tabiri değiştirilmelidir" demişti.

Devletin varlığını içinde barındırdığı milletten aldığını ifade eden Kurtulmuş, "Devlet milletin işlerini iyi yönetmek için vardır. Mesela çok sıradan gibi gözüken, Anayasada yer alan 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür' tabiri bu perspektiften bakıldığında değiştirilmelidir. Çünkü devletin ülkesi olmaz, devletin milleti olmaz. Bu metin, 'milletin gücü üzerine yükselen devlet anlayışı' ile yeniden ele alınmasının önemli olduğunu düşünüyorum." demişti.

NUMAN KURTULMUŞ'TAN YENİ AÇIKLAMA

Sözlerinin çarptırıldığını öne süren Kurtulmuş, "Üçüncü madde ile ilgili tartışma tamamen algı yönetimidir." dedi. Şimdiye kadar Anayasa​ hakkında konuşmaktan geri çekildiğini aktaran Kurtulmuş'un açıklaması şu şekilde:

"Şimdi öncelikle bir kez daha söyleyeyim bugüne kadar Anayasa ile ilgili konuşmaktan hep çekindim. Partiler arasında güzel bir birliktelik olursa bizim zihnimizden geçen TBMM'de 400'ün üzerinde oyla Anayasa geçsin.

"TARTIŞMA TAMAMEN ALGI YÖNETİMİDİR"

İlk 4 madde ile ilgili herhangi bir tartışma söz konusu değildir. İlk 4 madde hakkında tartışma başlatılması sürece zarar verir. 3'üncü madde ile ilgili tartışma tamamen algı yönetimidir