Son dakika | Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı! Ümit Özdağ ile ilgili sözleri gündem olmuştu

01 Şubat 2025 11:36 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 12:01

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılık, Özkan'ın "Cezaevinde siyasi suikast olabileceği" söylemi hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

Son dakika haberine göre CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan geçtiğimiz akşam Sözcü TV ekranlarında yayınlanan "Başkent Kulisleri" adlı programa katıldı. Özkan burada yaptığı konuşmada "Ümit Özdağ'ın kaldığı cezaevinde 6 yıl kaldım. Cezaevinde zehirlendim, kanımda DDT fare zehri formu çıktı. Cezaevi zehirleme gibi bu tür olaylar için çok uygundur. Ümit Özdağ'a kuru soğan yememesini öneriyorum. Bu tür nükleer maddeleri soğan ve serum için veriyorlar. Gelen yemekleri yıkamadan asla yemesin." dedi.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bu sözlerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında 'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ise sosyal medya hesabı üzerinden Özkan'ın ifadelerine suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.

Yapılan paylaşımda, "Bazı medya organlarında yer verilen ve ceza infaz kurumlarımızın işleyişi ve güvenliğini hedef alan iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şunlara yer verildi:

Ceza infaz kurumumuzda bulunan bir tutukluyla ilgili zehirlenme ya da suikast iddialarını içeren söylemler, tamamen spekülasyona dayalı olup, ceza infaz sistemimize olan güvene zarar verebilecek nitelikte dezenformasyon içermektedir.

Ceza infaz kurumlarımız, uluslararası standartlara uygun olarak denetlenen, mahkûmların sağlık ve güvenliğinin titizlikle korunduğu ve insan onurunu önceleyen bir anlayışla yönetilen kurumlardır. Yemekler, bütün ceza infaz kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler için hazırlanmakta olup kurum personeli de aynı yemekleri tüketmektedir.

Herhangi bir somut bilgi veya belgeye dayanmayan, toplumumuzun adalet sistemine olan güven duygusunu hedef alan ve sansasyon oluşturmaya yönelik mesnetsiz iddialar asla kabul edilemez. Söz konusu iddiaları ortaya atanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulacaktır.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Özkan'ın canlı yayındaki sözleri üzerine yaptığı yazılı açıklamasında, zehirlenme ya da suikast iddialarını spekülasyon olarak niteledi ve bu iddiaları ortaya atanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulacağını paylaştı.

RTÜK YAYINA İNCELEME BAŞLATTIĞINI AÇIKLAMIŞTI

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, söz konusu programdaki bir diyaloğa ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Programda "Soğuk Savaş" döneminden kalma bazı eski komplo iddiaların gündeme getirildiğini belirten Şahin, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra cezaevlerindeki güvenlik ve sağlıkla ilgili iyileşmelerin ortada olduğunun altını çizdi.