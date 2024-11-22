Son dakika | Tunceli ve Ovacık Belediyesine kayyum atandı!

22 Kasım 2024 20:00 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 20:42

Son dakika haberi: Tunceli ve Ovacık Belediyesi'ne kayyum atandı. İçişleri Bakanlığı, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. CHP'li başkan Mustafa Sarıgül yerine Kaymakam Hüseyin Şamil Sözen getirildi. DEM Parti'li Cevdet Konak yerine ise Vali Bülent Tekbıyıkoğlu görevlendirildi.

Bir kayyum kararı da Antalya'dan... Rüşvet Operasyonu’nun ardından balıkçı barınağına atandı

Bir kayyum kararı da Antalya'dan... Rüşvet Operasyonu’nun ardından balıkçı barınağına atandı

Son dakika haberine göre, Tunceli Belediyesi ve Ovacık Belediyesi'ne kayyum​ atandı. DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yerine valiler atandı.

CHP'li başkan Mustafa Sarıgül yerine Kaymakam Hüseyin Şamil Sözen getirildi. DEM Parti'li Cevdet Konak yerine ise Vali Bülent Tekbıyıkoğlu görevlendirildi.

BELEDİYE BAŞKANLARINA HAPİS CEZASI VERİLDİ!

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Konak ile CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Sarıgül hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla ayrı ayrı dava açtı.

Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davalarda, Konak ve Sarıgül 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme ayrıca sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verdi.

BAKANLIKTAN KAYYUM AÇIKLAMASI!

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu şekilde:

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/99 esas sayılı dosyası kapsamında "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/1146 Sayılı soruşturma dosyasında "PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturmasının devam etmesi nedeniyle; Cevdet Konak'ın Anayasanın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak Içişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/99 esas sayılı dosyası kapsamında "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle; Mustafa Sarıgül'ün Anayasanın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Tunceli Valiliğince Ovacık Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.