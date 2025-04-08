Son dakika | Ümit Özdağ hakkında iddianame hazır! İşte istenen ceza

Son dakika haberi: Tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı. “Kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla 1 yıl 10 ay 15 günden yıldan 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Kayseri’deki mülteci olaylarına ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımları delil olarak sunuldu. Mahkeme iddianameyi kabul ederse Özdağ hakim karşısına çıkacak.

Son dakika haberine göre Tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı. “Kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla 1 yıl 10 ay 15 günden yıldan 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Kayseri’deki mülteci olaylarına ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımları delil olarak sunuldu. Mahkeme iddianameyi kabul ederse Özdağ hakim karşısına çıkacak.

78 GÜN SONRA GELEN İDDİANAME

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 19 Ocak'ta Antalya'da düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısındaki konuşmasında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ettiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, başlatılan soruşturmada Ankara'da gözaltına alındı.

İstanbul'a sevk edilen Özdağ, İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri sürerken hakaret suçlamasından serbest bırakılıp gözaltındayken hazırlanan jet soruşturma ile sosyal medya paylaşımlarında “zincirleme şekilde basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan tutuklandı.

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