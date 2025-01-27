Ümit Özdağ'ın bulunduğu Marmara Cezaevi'nde gösteri ve yürüyüşler yasaklandı!

27 Ocak 2025 22:58 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 23:03

Silivri Kaymakamlığı, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla 25 Ocak ile 28 Şubat tarihleri arasında Marmara Ceza İnfaz Kurumu çevresinde herhangi bir gösteri, etkinlik veya basın açıklaması düzenlenmesini yasakladı. Karar, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın da tutuklu bulunduğu cezaevi çevresindeki olası hareketlilikleri önlemek için alındı.

Silivri Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın da tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi çevresinde kamu düzeni ve genel huzuru tehdit edebilecek eylemlerin planlandığı yönünde ihbarlar alındığı ifade edilerek, gösteri, basın açıklaması ve etkinliklerin bir süreliğine yasaklandığı bildirildi.

Özdağ, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara'da tutuklanarak İstanbul'a getirilmişti.

Kaymakamlık yapılan açıklama şu şekilde:

"İlçemiz sınırlarında bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu çevresinde 25 Ocak 2025-28 Şubat 2025 tarihleri arasında kamu düzeni ve genel asayişi olumsuz etkileyebilecek eylemler planlandığı yönünde alınan ihbarlar üzerine aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür.

Marmara Cezaevi Yerleşkesi içerisinde, duruşma salonları içi ve çevresinde, cezaevi ziyaretçi otoparkı ve çevresinde, cezaevi kampüsü tel örgü sınırına 1 kilometre mesafe içinde yapılacak 'toplanma, gösteri ve yürüyüş, basın açıklaması, röportaj, kamera çekimi, pankart açma ve taşıma, slogan atma, çadır kurmak, yazılı veya üzerinde sembol bulunan kıyafetlerle duruşma salonları bölgesine gelme, cep telefonu ile çekim yapmak, fotoğraf çekmek, stant açmak, eylemsel davranışlarda bulunmak' gibi toplumun huzuru, kamu güvenliği ve kamu sağlığını olumsuz etkileyeceği ve tehlikeye dönüşebileceği değerlendirildiğinden bu tür eylemlerin yasaklanması, gerektiğinde yol emniyet ve kontrolü uygulamasının yapılması uygun görülmüştür."