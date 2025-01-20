Son dakika | Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
20 Ocak 2025 10:02 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 10:22
Son dakika haberi: Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, 19 Ocak 2025'de partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldı.
Kaynak: tgrthaber.com