Suat Kılıç'tan evlilik kredisi için yeni teklif: En az 350 bin TL olmalı

14 Ocak 2025 17:24 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 17:36

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL'lik faizsiz kredi desteğine ilişkin yeni bir teklifte bulundu. 150 bin TL'yi yetersiz bulan Kılıç, söz konusu tutarın en az 350 bin TL olması gerektiğini savundu.

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Yeni evlenenlere 150 bin TL evlilik kredisi yaş sınırı belli oldu

Yeni evlenenlere 150 bin TL evlilik kredisi yaş sınırı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​'ın 'Aile Yılı' kapsamında müjdesini verdiği yeni evlenecek çiftlere faizsiz kredi​ desteği konusunda Yeniden Refah Partisi el yükseltti. Açıklanan 150 bin TL'lik desteğe enflasyon ilavesi yapılması gerektiğini söyleyen YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç​, hükümete çağrıda bulundu.

"EVLİLİK KREDİSİ EN AZ 350 BİN TL OLMALI"

Suat Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün açıklanan faizsiz evlilik kredisinin 150 bin lira olmasını yeterli bulmadıklarını belirten Kılıç, "Sayın Cumhurbaşkanı 2 sene önce söz vermişti. Dün prosedürü açıkladı. Diyoruz ki enflasyon ilavesiyle evlilik kredisi 150 bin lira değil en az 350 bin lira olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

FAİZSİZ KREDİNİN ŞARTLARINA TEPKİ

Evlilik kredisi almak için belirlenen şartların zor olduğunu savunan Kılıç, "Şartlardan biri çiftlerin aylık gelirinin asgari ücretin 2,3 katından fazla olmaması. Hiç değilse bu şart listeden çıkarılmalıdır. Asgari ücret ne ki, 2,3 katı ne olsun. Bu şartı koyduğumuz zaman yararlanabilecek insan sayısı kısıtlı hale gelecek" diye konuştu.

Kılıç, asgari ücretin, memur ve memur emeklisi maaşlarındaki artışın yetersiz olduğunu öne sürdü.

İMRALI SÜRECİ

DEM Parti'nin İmralı ziyaretinin ardından siyasi partilerle olan görüşmelerini yakından takip ettiklerini aktaran Kılıç, "Yeniden Refah Partisi olarak, bölücü terör örgütünün hiçbir şart ileri sürmeksizin silah bırakması dışında bir çözüm yolu olmadığının altını çiziyoruz." dedi.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Kılıç, bir gazetecinin "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçime" ilişkin açıklamasını sorması üzerine, şunları kaydetti:

"Geçim zorsa seçim şarttır. Açıkladığımız ekonomik ve sosyal veriler Türkiye'de erken seçim koşullarının oluştuğunu, olgunlaştığını ortaya koymaktadır. Türkiye için erken seçim kapıdadır. 2025 yılında iktidarın erken seçim kararı alacağını zannetmiyoruz."