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Süleyman Soylu bizzat açıkladı: Siyaseti bırakıyorum

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Millet Haber Ajansı
16 Ocak 2025 16:03 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 16:12
Süleyman Soylu bizzat açıkladı: Siyaseti bırakıyorum

Son dakika haberi: Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, siyaseti bırakacağını açıkladı. Soylu, “Üç dönemdir milletvekili olarak hizmet ediyorum. Meclis çalışmalarında verimli olamadığımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Yayıncılar Federasyonu’nda yaptığı konuşmada çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Soylu, hem siyasete hem de gündeme dair konuştu. 

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'ın aktardığına göre; Süleyman Soylu​ siyasete veda ediyor.

"MECLİS ÇALIŞMALARINDA VERİMLİ OLAMADIM"

Soylu şu ifadeleri kullandı:

“Üç dönemdir milletvekili​ olarak hizmet ediyorum. Yasama çalışmalarının bana göre olmadığını, Meclis çalışmalarında verimli olamadığımı düşünüyorum. Bu nedenle siyasete veda ediyorum”

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Kaynak: Millet Haber Ajansı
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