Süleyman Soylu'dan Cumhur İttifakı'na tam destek: Allah bizimle beraberdir 

13 Haziran 2024 20:23 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 20:23

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamalarda, 'yumuşama' gündemi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na bağlılık vurgusunda bulunan Bahçeli, "AK Parti içindeki gayri memnun kesimin devamlı suyu bulandırmasını da dikkate alarak AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi, buna da altılı masanın diğer unsurlarının desteği Milliyetçi Hareket Partisi'nin samimi dileği ve temennisidir." ifadelerini kullandı.

'Yumuşama' döneminde 'çok bilinmeyenli yeni bir denklem' kurulmak istendiğini belirten Bahçeli, "31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerini müteakiben Türk siyasetinde, demokrasinin vazgeçilmez kurumları olan siyasi partiler arasında normalleşme ve yumuşama arayışlarının temel alınarak çok bilinmeyenli yeni bir denklemin kurulmak istendiği gözlemlenmektedir. Zira her şey milletimizin huzurunda gerçekleşmektedir." diye konuştu.

SÜLEYMAN SOYLU'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

İçişleri eski Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Cumhur İttifakı'na destek mahiyetinde bir paylaşımda bulundu.

X hesabından açıklama yapan Soylu, "Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmen Beyi Büyüğümüz MHP Lideri Dr. Devlet Bahçeli tarih inşa ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın süreceğini vurgulayan Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmen Beyi Büyüğümüz MHP Lideri Dr. Devlet Bahçeli tarih inşa ediyorlar.

Cumhur İttifakı tüm unsurlarıyla;

Selçuklu'dur, Osmanlı'dır…

Türkiye Cumhuriyeti’nin ta kendisidir.

Değerleri her gün bozulan dünyanın vicdanıdır.

Milli manevi varlığımızı ve birliğimizi geçmişimize sadakat, geleceğimize olan sorumluluğumuzla sahiplenmektedir.

Cumhur İttifakı, Türkiye Yüzyılını gelecek yüzyıllara Türk’ün onurlu asrı olarak emanet edecektir.

Allah bizimle beraberdir."