Süleyman Soylu’dan dokunulmazlık kararı sonrası ilk açıklama! ‘Biz namusumuzu yolda bulmadık’
Yasama dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis Başkanlığı'na başvuran eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Soylu "Karnımdan hiç konuşmadım çok açık yazdım. İstedikleri zaman hangi bilgi ve belge ile gelirlerse açığım demek. Biz namusumuzu yolda bulmadık" dedi.
TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle Meclis Başkanlığı’na başvuruda bulundu.
TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle Meclis Başkanlığına başvurdu.
İçişleri Bakanlığı’ndan ayrıldıktan sonra hakkındaki iddialar üzerine Soylu, 26 Temmuz Cuma günü TBMM Başkanlığına dilekçeyle başvurarak yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.
"BU AÇIK BİR DİLEKÇE AÇIK BİR BAŞVURU"
Süleyman Soylu Halk TV’ye dokunulmazlığını kaldırılmasının istemesi ile ilgili kısa bir açıklamada bulunarak “Karnımdan hiç konuşmadım çok açık yazdım.
Bu açık bir dilekçe açık bir başvuru. Zamanı yok. İstedikleri zaman hangi bilgi ve belge ile gelirlerse açığım demek.
Biz namusumuzu yolda bulmadık” ifadelerini kullandı.