Süleyman Soylu’dan dokunulmazlık kararı sonrası ilk açıklama! ‘Biz namusumuzu yolda bulmadık’

02 Ağustos 2024 09:10 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 09:18

AK Parti'den Süleyman Soylu'nun dokunulmazlık hamlesi sonrası açıklama: Bizim için çok kıymetli biri

AK Parti'den Süleyman Soylu'nun dokunulmazlık hamlesi sonrası açıklama: Bizim için çok kıymetli biri

Süleyman Soylu, dokunulmazlığının kaldırılması için başvuru yaptı

Süleyman Soylu, dokunulmazlığının kaldırılması için başvuru yaptı

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle Meclis Başkanlığı’na başvuruda bulundu.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle Meclis Başkanlığına başvurdu.

İçişleri Bakanlığı’ndan ayrıldıktan sonra hakkındaki iddialar üzerine Soylu, 26 Temmuz Cuma günü TBMM Başkanlığına dilekçeyle başvurarak yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

"BU AÇIK BİR DİLEKÇE AÇIK BİR BAŞVURU"

Süleyman Soylu Halk TV’ye dokunulmazlığını kaldırılmasının istemesi ile ilgili kısa bir açıklamada bulunarak “Karnımdan hiç konuşmadım çok açık yazdım.

Bu açık bir dilekçe açık bir başvuru. Zamanı yok. İstedikleri zaman hangi bilgi ve belge ile gelirlerse açığım demek.

Biz namusumuzu yolda bulmadık” ifadelerini kullandı.