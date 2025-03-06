Suriye'de kritik görev Türkiye'nin! 33 ülke AK Partili vekili seçti

Akdeniz Parlamenter Asamblesi, AK Parti Milletvekili Atay Uslu’yu birliğin “Suriye Özel Temsilcisi” olarak görevlendirdi. 33 Akdeniz ülkesine danışmanlık yapacak Uslu'nun en kritik görevi ise Suriye’deki anayasa çalışmalarına öncülük atmak olacak.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, 33 ülkeden 135 parlamenterin katılımıyla oluşan Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ PA) tarafından ‘Büyükelçi’ unvanıyla Suriye özel temsilcisi olarak atandı. Atama kararı, İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen 19. Genel Kurul toplantısında kabul edildi. Asamblenin Genel Sekreteri Sergio Piazzi, Uslu’ya gönderdiği resmi mektupta, özel temsilcilik görevini üstlenmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti.

HEM DANIŞMANLIK EDECEK HEM DE LİDERLİK

Türkiye gazetesind1en Yücel Kayşaoğlu'nun haberine göre, Piazzi’nin mektubunda, Uslu’dan Suriye’de demokratik geçiş sürecinin desteklenmesi, devlet kurumlarının yeniden inşası, ekonominin toparlanması, güvenlik ve toprak bütünlüğünün sağlanması gibi konularda danışmanlık ve liderlik yapması istendi. Ayrıca, insan hakları ve azınlık haklarının korunması ile Suriyeli mültecilerin güvenli ve onurlu bir şekilde ülkelerine dönüşlerinin kolaylaştırılması konularında çalışmalar yürütmesi istendi.

ULUSLARARASI PARLAMENTO DESTEĞİ

Mektupta, Suriye’ye yönelik uluslararası parlamento desteğinin sağlanması, Şam’a saha ziyaretlerinin kolaylaştırılması ve mültecilerin gönüllü dönüş süreçlerine destek verilmesi gibi görevler sıralandı. AKDENİZ PA Özel Temsilcisi olarak Uslu’nun, asamblenin girişimlerinin tasarlanması ve takibinde kritik bir rol üstleneceği vurgulandı.

TÜRKİYE’YE GÜVENİN GÖSTERGESİ

Atay Uslu, bu görevin kendisine verilmesini Türkiye’ye duyulan güvenin bir göstergesi olarak değerlendirdi. “Daha adil bir dünya için ve özelikle Suriye konusunda Türkiye’nin bugüne kadar sergilediği insani ve diplomatik liderlik göz önüne alındığında, bu önemli görevin, Türkiye’den bir milletvekiline önerilmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye’ye ve Türk dış politikasına duyulan güvenin bir nişanesidir” dedi.