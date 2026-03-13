Menü Kapat
11°
Editor
Editor
 Ümit Buget

Tanju Özcan'ın 'burs için topladık' savunması çöktü

BOLSEV Vakfı ve bağlı şirketine ilişkin dikkat çekici mali veriler Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü operasyon kapsamında gün yüzüne çıkarıldı. 2024–2025 yılları arasında toplam 116,8 milyon TL gelir elde edildiği, buna karşılık öğrencilere yalnızca 11,9 milyon TL burs verildiği belirlendi.

Tanju Özcan'ın 'burs için topladık' savunması çöktü
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü operasyon kapsamında ortaya çıkan bilgiler, BOLSEV Vakfı ve bağlı şirketine ilişkin dikkat çekici mali verileri gün yüzüne çıkardı. 2024–2025 yılları arasında toplam 116,8 milyon TL gelir elde edildiği, buna karşılık öğrencilere yalnızca 11,9 milyon TL burs verildiği belirlendi.

Vakfa gelir sağlamak amacıyla kurulduğu belirtilen şirketin ise gelecek yıllar getirisi ile birlikte 66 milyon TL kâr etmesine rağmen vakfa tek kuruş para aktarımı yapmadığı tespit edildi. Yönetim kurulu karar defterinde atlanarak boş bırakılan sayfalar olduğu, aktifte bulunmayan LED ekranların hem kiralanması hem de satışına karar verilmesi gibi çelişkilerin ortaya çıktığı öğrenildi.

Tanju Özcan'ın 'burs için topladık' savunması çöktü

MİLYONLAR TOPLANDI, YÜZDE 10’U BURS OLARAK VERİLDİ, KALAN PARA VAKFA AKTARILMADI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü operasyon kapsamında incelenen mali kayıtlar, Bolsev Eğitim ve Yardım Ticaret A.Ş. ile Bolu’yu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden toplanan paralar ile burs ödemeleri arasında dikkat çekici bir fark olduğunu ortaya koydu.

Soruşturma dosyasına giren kayıtlara göre 2024–2025 yılları arasında reklam, bağış ve kira gelirleri yoluyla toplam 116.836.918,11 TL para toplandı. Ancak aynı dönemde öğrencilere ödenen toplam burs miktarının yalnızca 11.926.000 TL olduğu tespit edildi.

Bu tablo, toplanan paranın yalnızca küçük bir kısmının burs olarak öğrencilere ulaştığını ortaya koydu. Banka kayıtlarına göre 31 Aralık 2025 itibarıyla vakıf hesaplarında 1.890.572,20 TL, şirket hesaplarında ise 8.976.075,23 TL bulunmak üzere toplam 10.866.647,43 TL nakit bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan adli makamlardan elde edilen bilgilere göre yaklaşık 10 milyon TL’nin hesaplarda bulunduğu, aradaki 100 milyon TL’den fazla tutarın ise gerçek olmayan faturalar ve çeşitli gider kalemleri gösterilerek şirketten çıkarıldığı yönünde tespitler yapıldığı öğrenildi.

ŞİRKET MİLYONLAR KAZANDI AMA VAKFA TEK KURUŞ AKTARMADI

Dosyada yer alan mali verilerden biri de şirketin gelirleri olmasına rağmen Vakfa para aktarmaması oldu. Bolsev Eğitim ve Yardım Ticaret A.Ş.’nin gelecek yıllar getirisi tutarı 42.900.000,00 TL ile birlikte 23.365.395,58 TL net karı da eklendiğinde toplam 66.265.395,58 TL gelir elde ettiği tespit edildi.

Buna rağmen şirketin vakfa gelir sağlamak amacıyla kurulmuş olmasına karşın bu dönemde vakfa tek bir kuruş dahi aktarım yapmadığı tespit edildi. Soruşturma dosyasına giren değerlendirmelerde, vakıf ve öğrencilere burs verilmesi söyleminin para toplamak için bir “perde” veya “göstermelik araç” olarak kullanılmış olabileceği yönünde şüphelerin bulunduğu ifade edildi.

Tanju Özcan'ın 'burs için topladık' savunması çöktü

KARAR DEFTERİNDE BOŞ BIRAKILAN SAYFALAR VE KAFA KARIŞTIRAN LED EKRAN SATIŞ-KİRALAMA İŞLEMLERİ

Soruşturma kapsamında incelenen belgelerde dikkat çeken bir diğer başlık da belediye bağlantılı Bolu Bel Sanayi ve Ticaret A.Ş. üzerinden yapılan işlemler oldu. İncelemelerde şirketin yönetim kurulu karar defterinde bazı karar numaralarının atlanarak boş bırakıldığı sayfalar bulunduğu tespit edildi.

Ayrıca şirket kayıtlarına göre aktifinde 20 adet LED ekran bulunmasına rağmen 32 adet LED ekranın satışına karar verildiği görüldü. Kararın hemen ertesi günü ise başka bir şirket adına 5 milyon TL + KDV tutarında satış faturası düzenlendiği belirlendi.

Soruşturma dosyasına yansıyan belgelerde söz konusu LED ekranların daha önce belediye tarafından kiraya verilmiş olduğu, buna rağmen aynı ekranlar için daha sonra satış işlemi yapılmış gibi fatura düzenlendiği yönünde çelişkiler bulunduğu da kaydedildi.

SAVCILIK SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRİYOR

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmanın, elde edilen mali veriler ve işlem çelişkileri üzerine genişletilerek derinleştirildiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında özellikle vakıf ve şirket arasındaki para akışı ile şirket işlemlerinin ayrıntılı şekilde incelendiği belirtiliyor.

Dosyada yer alan milyonluk para trafiği ve ticari işlemlere ilişkin iddiaların hukuki niteliğinin, yürütülen soruşturmanın ilerleyen aşamalarında netlik kazanması bekleniyor.

