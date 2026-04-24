Tanju Özcan’ın eğlence fotoğrafı skandalında sıcak gelişme! Adı geçen Çağalı'nın ifadeleri ortaya çıktı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Ataköy Marina’da bir yatta, iki kadınla eğlendiği görüntülerin ortaya çıkması olayında yeni gelişmeler yaşandı. Özcan’ın yattaki fotoğrafı üzerine yasak aşk skandalında adı geçen Öznur Çağalı emniyete ifadeye çağrıldı.

GİRİŞ:
24.04.2026
saat ikonu 16:46
GÜNCELLEME:
24.04.2026
saat ikonu 16:48

Bolu Belediye Başkanı ’ın İstanbul Ataköy Marina’da bir yatta, biri sarışın diğeri esmer iki kadınla eğlendiği görüntülerin ortaya çıkması gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu çerçevede görüntülerdeki sarışın kadının Tanju Özcan’ın yasak aşk- skandalında adı geçen Öznur Çağalı olduğu iddia edilmişti. Görüntüler sonrası Bolu Emniyet Müdürlüğü’nün Çağalı’yı ifadeye çağırdığı ortaya çıktı.

HABERİN ÖZETİ

Tanju Özcan’ın eğlence fotoğrafı skandalında sıcak gelişme! Adı geçen Çağalı'nın ifadeleri ortaya çıktı

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın bir yatta iki kadınla eğlendiği görüntülerin ortaya çıkması ve bu görüntülerdeki sarışın kadının Öznur Çağalı olduğu iddiaları üzerine Çağalı'nın Emniyet'e giderek ifade vermesi.
Görüntülerdeki sarışın kadının Tanju Özcan'ın yasak aşk-şantaj skandalında adı geçen Öznur Çağalı olduğu iddia edildi.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne ifade veren Öznur Çağalı, fotoğraftaki kadının kendisi olmadığını kesin bir dille reddetti.
Çağalı, fotoğraftaki Tanju Özcan'ın daha genç göründüğünü ve bu nedenle görüntünün eski olduğunu savundu.
Çağalı'nın ifadesi, Özcan'ın Çağalı dışında da farklı ortamlarda ilişkileri olduğunu ortaya koydu.
Öznur Çağalı'nın, Bolu Belediyesine taşeron hizmet veren bir şirkette çalıştığı ve işten ayrılmak için işlemler başlattığı öğrenildi.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Tanju Özcan’ın eğlence fotoğrafı skandalında sıcak gelişme! Adı geçen Çağalı'nın ifadeleri ortaya çıktı

ŞANTAJ DOSYASINDA ADI GEÇEN ÇAĞALI: FOTOĞRAFTAKİ KADIN BEN DEĞİLİM

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü’nde ifade veren Öznur Çağalı, sosyal medyada kendisiymiş gibi gösterilen sarışın kadına ilişkin iddiaları kesin bir dille reddetti. Çağalı, söz konusu görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını belirterek, bu durumun kendisini ve ailesini ciddi şekilde etkilediğini ifade etti.

Çağalı ifadesinde, “Bu resimde bulunan bayan kesinlikle ben değilim. Fotoğrafın ne zaman çekildiğini, kimlerin olduğunu bilmiyorum. Tanju Özcan dışındaki kişileri tanımıyorum” diyerek kendisine yöneltilen sorularak çok net bir yanıt verdi.

Tanju Özcan’ın eğlence fotoğrafı skandalında sıcak gelişme! Adı geçen Çağalı'nın ifadeleri ortaya çıktı

ÇAĞALI: FOTOĞRAFA BAKILDIĞINDA ÖZCAN’IN DAHA GENÇ OLDUĞU AÇIKÇA GÖRÜLÜYOR

Devam eden şantaj dosyasında mağdur sıfatıyla yer alan Çağalı’nın ifadesinde dikkat çeken kritik detay ise, görüntülerin güncel olmadığını savunması oldu. Çağalı, “fotoğrafa bakıldığında Tanju Özcan’ın şu anki halinden daha genç olduğu açıkça görülüyor. Bu da görüntünün eski olduğuna işaret ediyor” dedi.

PEKİ, KİM?

Bu çıkış, Bolu Belediye Başkanı Çağalı’nın görüştüğü tek yasak aşkının Çağalı olmadığını, daha önce de farklı ortamlarda ilişkileri olduğunu ortaya koydu. Bu gelişmelerin ardından ortaya “Çağalı değilse peki kim?” sorusu akıllara geldi. Bu konuda fotoğraftaki şahısların kim olduğuna dair araştırmaların devam ettiği öğrenildi.

Bu arada, Çağalı’nın Bolu Belediyesine taşeron olarak hizmet veren Karbir Temizlik ve Ege Grup Organizasyon Adi Ortaklığı isimli şirkette 2023 yılından itibaren çalıştığı, Çağalı’nın emniyet ifadesi sırasında halen belediyede çalıştığını belirttiği ve “avukatım vasıtasıyla işten ayrılmak için fesih işlemlerini bu gün itibariyle başlattım” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

