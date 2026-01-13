Menü Kapat
 | Nalan Güler Güven

Tansu Çiller uzun süre sonra ortaya çıktı

Eski Başbakan Tansu Çiller, kış turizminin merkezi Erciyes'te tatil yaparken Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile bir araya geldi. Erciyes'in tesislerine tam not veren Çiller, bölgenin uluslararası potansiyeline dikkat çekti.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.01.2026
saat ikonu 23:03
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
saat ikonu 23:03

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı , Türkiye'nin incisi ve kış turizminin amiral gemisi Erciyes Kayak Merkezi'nde tatil yapan eski Başbakan ile bir araya geldi. Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nin sahip olduğu altyapı, mekanik tesisler, pist uzunlukları ve uluslararası standartlardaki hizmet anlayışı hakkında Çiller'e bilgi verdi.

Tansu Çiller uzun süre sonra ortaya çıktı

"ÜLKEMİZİN GURURU"

Memduh Büyükkılıç, Erciyes'in yalnızca kış aylarında değil, 12 ay boyunca turizme hizmet eden cazibe merkezi olduğunu vurguladı.
Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi sayesinde yurt içinden ve dışından birçok spor kulübünün Kayseri’yi tercih ettiğini anlatan Büyükkılıç, "Erciyes, mekanik tesisleri, alp disiplini pistleri, uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapan altyapısı ile Kayseri’nin ve ülkemizin gururudur. Hizmet etmeyi seviyoruz, şeref verdiniz." ifadelerini kullandı.

"BURANIN KARLARI BAŞKA YERDE YOK"

Çiller de Kayseri'de olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Kayseri bizim göz bebeğimiz, hakikaten çok severiz. Burada yaşayan Kayserililere bu vesileyle hem saygılarımı sunayım hem de çok mutlu olduğumu belirteyim. Buranın güzel karları başka yerde yok, tesisler de çok güzel. Dünyanın her yerinden turizmi buraya akıtmalı." değerlendirmesinde bulundu.

