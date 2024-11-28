Tarihte bir ilk... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı karşıladı

28 Kasım 2024 16:40 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 16:41

Tarihte ilk kez Umman'dan Türkiye'ye devlet başkanı düzeyinde bir ziyaret gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı resmi törenle karşıladı.

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Tarihte ilk kez Umman​'dan Türkiye​'ye bir devlet başkanı düzeyinde ziyaret​ gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan​, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resmi törenle karşıladı. İki lider, heyetlerini birbirine tanıttıktan sonra Türkiye ve Umman bayrakları önünde basına poz verdi.

İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Erdoğan ve El Said, baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetler arası toplantılar yapacak. Görüşmelerin sonunda anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.