TBMM Başkan Vekilliğinden istifa eden Bekir Bozdağ'ın yeni görevi belli oldu

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ’ın TBMM Başkan Vekilliği görevinden ayrılmasının ardından Bozdağ için yeni bir görevlendirme yapıldı.

Bozdağ'ın yeni göreviyle ilgili bilgi, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından duyuruldu. Çelik, Bozdağ'ın AK Parti Genel Başkan Danışmanı olduğunu bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Bekir Bozdağ, sağlık sorunları nedeniyle içinde olduğu tedavi sürecini gerekçe göstererek TBMM Başkan Vekilliği görevinden istifa etmişti.

2023 yılından bu yana Meclis Başkan Vekili olarak görev yapan Bozdağ’ın ayrılığının ardından bu görev için yeniden seçim yapılmıştı.

Yapılan seçimin sonucunda AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, TBMM Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti.