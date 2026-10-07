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Gündem
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 13:21
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 13:26

TBMM Başkanvekilliği'nden istifa etmişti: Bekir Bozdağ'ın yerine Yusuf Beyazıt getirildi

Sağlık sorunları nedeniyle TBMM Başkanvekilliği görevinden ayrılan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ’ın yerine AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt getirildi.

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Editor
 Özge Sönmez
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TBMM Başkanvekilliği'nden istifa etmişti: Bekir Bozdağ'ın yerine Yusuf Beyazıt getirildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 13:21
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 13:26

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları gerekçesiyle TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda yaptığı konuşmada  Bozdağ'ın vazifesini AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın devralacağını açıkladı. 

TBMM Başkanvekilliği'nden istifa etmişti: Bekir Bozdağ'ın yerine Yusuf Beyazıt getirildi

ERDOĞAN KÜRSÜDEN DUYURDU

Erdoğan, yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen TBMM Başkanvekilliği görevini fedakarlıkla sürdürdüğü için Bozdağ'a şükranlarını sundu.

Açıklamalarında Erdoğan, şunları söyledi: 
“Yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen TBMM Başkanvekilliği görevini yaklaşık 3,5 yıllık büyük bir fedakarlıkla yürüten dava arkadaşım Bekir Bozdağ kardeşime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Başkanvekilliği vazifesini devralacak Tokat Milletvekilimiz Yusuf Beyazıt kardeşimize de başarılar diliyorum.”

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