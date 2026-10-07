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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 12:33
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 12:41

AB ile ticarette yeni dönem sinyali! Bakan Bolat’tan dikkat çeken mesaj

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği büyükelçileriyle gerçekleştirdiği toplantıda ticari ilişkileri, vize sorunlarını ve sanayi politikalarını ele alarak ortak değer zincirlerinin korunması çağrısında bulundu.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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AB ile ticarette yeni dönem sinyali! Bakan Bolat’tan dikkat çeken mesaj
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 12:33
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 12:41

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileriyle bir araya geldi. Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bolat, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya katıldı.

HABERİN ÖZETİ

AB ile ticarette yeni dönem sinyali! Bakan Bolat’tan dikkat çeken mesaj

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle Türkiye-AB ticari ve ekonomik ilişkilerini, ticari engelleri ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gibi konuları ele aldı.
Türkiye-AB ikili ticaret hacmi geçen yıl 233 milyar dolarla tarihi seviyeye ulaştı.
Bakan Bolat, AB'nin Sanayi Hızlandırma Yasası Taslağı'nda Türkiye'de üretilen araç ve parçaların "Birlik menşei" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Otomotiv sektörü, Türkiye-AB ticaret ve yatırım ilişkilerinde merkezde yer alıyor ve ticaret hacmi 54,3 milyar avroya ulaştı.
İş insanlarının karşılaştığı vize süreçleri ve kara yolu geçiş kotaları gibi ticari engellerin kaldırılması talep edildi.
Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu Toplantısı'nın yapıcı ve somut çözümler geliştirilmesi için önemli bir fırsat olduğu belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

Bolat'ın, AB üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileriyle buluştuğu toplantı, bu yılın nisan ayında Bakanlıkta yapılan görüşmenin devamı niteliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıda, Türkiye-AB ticari ve ekonomik ilişkilerinin mevcut durumu, AB'nin "Made in EU" politikaları kapsamında hazırlanan Sanayi Hızlandırma Yasası Taslağı, Gümrük Birliği'nin işleyişi ve Türk iş dünyasının karşı karşıya kaldığı ticari engeller değerlendirildi.

AB ile ticarette yeni dönem sinyali! Bakan Bolat’tan dikkat çeken mesaj

 "TALEBİMİZ TÜRKİYE İÇİN AYRICALIKLI MUAMELE DEĞİL"

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Bakan Bolat, Türkiye ile AB arasındaki ekonomik entegrasyonun derin ve stratejik nitelik taşıdığını ifade etti.

Bolat, Türkiye ile AB arasındaki ikili ticaret hacminin geçen yıl 233 milyar dolarla tarihi bir seviyeye ulaştığını, bu dönemde ülke ihracatının yüzde 43'ünün AB ülkelerine gerçekleştirildiğini, ithalatın ise yüzde 32'sinin bu ülkelerden yapıldığını belirtti.

Türkiye'deki doğrudan yabancı yatırım stokunun yaklaşık yüzde 62'sinin Avrupa şirketlerinden kaynaklandığına işaret eden Bolat, Türkiye-AB ekonomik ve ticari ilişkilerinin karşılıklı bağımlılık ve güçlü entegrasyon temelinde ilerlediğini ifade etti.

Bolat, Avrupa Komisyonunun Sanayi Hızlandırma Yasası Taslağı'na ilişkin, Türkiye'de üretilen araç ve parçaların "Birlik menşei" kapsamında tam olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin AB değer zincirindeki konumunun korunmasının önem taşıdığını belirten Bolat, "AB tarafından otomotiv sektörüne yönelik montaj şartı, kurumsal filo destek programları ve karbon emisyon uyum mekanizmaları gibi alanlarda Türkiye'nin kapsam dışında bırakılması, 30 yılı aşkın süredir Gümrük Birliği çerçevesinde oluşan ve iki tarafın sanayilerini birbirine bağlayan entegre değer zincirlerini zayıflatabilir. Talebimiz, Türkiye için ayrıcalıklı muamele değildir. Talebimiz, Türkiye'nin eşsiz konumunun ve AB ile 30 yıllık Gümrük Birliği'mizden doğan hakların tanınmasıdır." ifadesini kullandı.

AB ile ticarette yeni dönem sinyali! Bakan Bolat’tan dikkat çeken mesaj

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE SOMUT ÇÖZÜMLER VURGUSU

Bakan Bolat, otomotiv sektörünün Türkiye-AB ticaret ve yatırım ilişkilerinin merkezinde yer aldığını, iki taraf arasındaki otomotiv ticaretinin 54,3 milyar avroya ulaştığını ve toplam ikili ticaretin dörtte birinden fazlasını oluşturduğunu bildirdi.

Söz konusu ticaretin iki taraf açısından dengeli bir yapı sergilediğini belirten Bolat, Türkiye ve AB arasındaki otomotiv değer zincirlerinin karşılıklı bütünleşmiş yapısının korunmasının önem taşıdığının altını çizdi.

Bolat, Türkiye-AB ilişkilerinde somut çözümler üretilmesinin önemine işaret ederek, "İş insanlarının karşı karşıya kaldığı uzun ve zorlu vize süreçleri ile ticareti doğrudan kısıtlayan kara yolu geçiş kotaları, Gümrük Birliği'nin gerçek potansiyeline ulaşmasını zorlaştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, kamu alımları piyasalarının karşılıklı açılmasına yönelik mütekabiliyet adımlarını hatırlatan Bolat, bunun yanı sıra 13 Ekim'de Brüksel'de AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ile eş başkanlığını yapacağı "Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu Toplantısı"nın, ana gündem maddelerinden birini oluşturduğunu ifade etti.

Bolat, söz konusu toplantının Türkiye-AB ticari ve ekonomik ilişkilerinde yapıcı ve somut çözümler geliştirilmesi açısından önemli bir fırsat teşkil ettiğini belirtti.

AB ile ticarette yeni dönem sinyali! Bakan Bolat’tan dikkat çeken mesaj

BU YILKİ ÜST DÜZEY TEMASLAR DA DEĞERLENDİRİLDİ

Görüşmede ayrıca bu yıl AB üyesi ülkelerle gerçekleştirilen Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) toplantıları ile üst düzey temaslar ele alındı.

Bolat, Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin karşılıklı çıkar ve ortak kazanım temelinde daha da derinleştirilmesinin önemine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"AB, küresel rekabet gücünü ancak Türkiye gibi yakın ve güvenilir ortaklarıyla entegrasyonunu ve ilişkilerini derinleştirerek başarabilir. Bakanlık olarak Türkiye ile AB arasındaki güçlü ekonomik ve ticari bağların daha da derinleştirilmesi, Gümrük Birliği'nin günün ihtiyaçlarına uygun şekilde güçlendirilmesi ve Türk iş dünyasının Avrupa pazarındaki rekabet gücünün artırılması amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

 

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