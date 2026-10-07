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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 12:12
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 12:19

2 gündür okula gelmeyen kız öğrencinin cesedini öğretmenler buldu

Denizli’nin Çal ilçesinde iki gündür okula gelmeyen kız öğrenciyi merak eden öğretmenler evine gidince dehşete düştü. Yalnız yaşayan 17 yaşındaki L.B. adlı kız öğrencinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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2 gündür okula gelmeyen kız öğrencinin cesedini öğretmenler buldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 12:12
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 12:19

  ilçesine bağlı Yukarıseyit Mahallesi'nde meydana gelen olay dehşete düşürdü. Ailesinin çalışmak için yurt dışına gitmesinin ardından evde yalnız yaşamaya devam eden 17 yaşındaki L.B.'den haber alamayan öğretmenleri durumdan şüphelenince korkunç olay ortaya çıktı. 

HABERİN ÖZETİ

2 gündür okula gelmeyen kız öğrencinin cesedini öğretmenler buldu

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Kilis'e bağlı Yukarıseyit Mahallesi'nde ailesi yurt dışına gittikten sonra evde yalnız yaşayan 17 yaşındaki L.B.'nin cansız bedeni, öğretmenlerinin durumu şüphelenmesi üzerine evinde bulundu.
Öğretmenler, haber alamadıkları L.B.'den şüphelenerek evine gitti.
Kilitli kapıları kırarak eve giren öğretmenler, L.B.'yi hareketsiz halde buldu.
Sağlık görevlileri, L.B.'nin bir süre önce hayatını kaybettiğini belirtti.
Hayatını kaybeden öğrencinin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Yukarıseyit Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

EVDE CESEDİ BULUNDU

Şüphe üzerine kızın yalnız yaşadığı evine giden öğretmenler, kilitli kapıları kırarak içeriye girdi. Öğrenciyi yerde hareketsiz bir şekilde yerde bulan öğretmenlerin ihbarı üzerine eve gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde kız çocuğunun bir süre önce hayatını kaybettiğini belirtti. Hayatını kaybeden öğrencinin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Yukarıseyit Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.

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ETİKETLER
#çal
#Yukarıseyit Mahallesi
#L.b.
#3. Sayfa
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