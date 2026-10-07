2 gündür okula gelmeyen kız öğrencinin cesedini öğretmenler buldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Çal ilçesine bağlı Yukarıseyit Mahallesi'nde meydana gelen olay dehşete düşürdü. Ailesinin çalışmak için yurt dışına gitmesinin ardından evde yalnız yaşamaya devam eden 17 yaşındaki L.B.'den haber alamayan öğretmenleri durumdan şüphelenince korkunç olay ortaya çıktı.
Şüphe üzerine kızın yalnız yaşadığı evine giden öğretmenler, kilitli kapıları kırarak içeriye girdi. Öğrenciyi yerde hareketsiz bir şekilde yerde bulan öğretmenlerin ihbarı üzerine eve gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde kız çocuğunun bir süre önce hayatını kaybettiğini belirtti. Hayatını kaybeden öğrencinin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Yukarıseyit Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.