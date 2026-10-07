Acun Ilıcalı, Türkiye’de oldukça sevilen Magnolia tatlısıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. New York’ta tattığı muzlu pudingi bir arkadaşının açacağı kafeye önerdiğini anlatan Ilıcalı, tatlının daha sonra menüye girdiğini söyledi. Ilıcalı’nın Magnolia’nın Türkiye’de yaygınlaşma hikâyesine ilişkin sözleri gündem oldu.

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HABERİN ÖZETİ Acun Ilıcalı dan iddialı açıklama! "Ben Türkiye'ye getirdim" dediği tatlıyı açıkladı Acun Ilıcalı, New York'ta yiyip beğendiği Magnolia tatlısını bir arkadaşının kafesine önererek tatlının Türkiye'de yayılmasını kendisinin sağladığını açıkladı. Acun Ilıcalı, New York'ta bir pastanede yediği muzlu pudingi çok beğenip kafe açacak bir arkadaşına menüye koyması için önerdiğini belirtti. Arkadaşını New York'a götürerek tatlıyı tattırdığını ve arkadaşının da beğenmesiyle tatlının kafenin menüsüne eklendiğini anlattı. Ilıcalı, 'Türkiye’de bu Magnolia’nın ortaya çıkıp yayılmasının tek sebebi benim' ve 'Magnolia’yı Türkiye’ye ben getirdim' ifadelerini kullandı. Menüye eklenen tatlı kısa sürede ilgi görmeye başladı ve Ilıcalı'nın bu açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

“MAGNOLİA’YI TÜRKİYE’YE BEN GETİRDİM”

Acun Ilıcalı, Magnolia tatlısının Türkiye’de yaygınlaşma hikâyesini anlattı. New York’ta bir pastanede yediği muzlu pudingi çok beğendiğini söyleyen Ilıcalı, bir arkadaşının açacağı kafe için bu tatlıyı önerdiğini belirtti. Ilıcalı, ‘Magnolia’yı Türkiye’ye ben getirdim’ diyerek tatlının Türkiye’deki hikâyesini anlattı.

ACUN ILICALI MAGNOLİA’YI ARKADAŞINA ÖNERDİ

Acun Ilıcalı, New York’ta bir pastanede tattığı muzlu pudingi çok beğendiğini ve bu lezzeti Türkiye’deki bir arkadaşına anlattığını söyledi. Arkadaşının bir gün açacağı kafe için kendisinden fikir istediğini belirten Ilıcalı, ona bu tatlıyı önerdi. Ilıcalı, “Sana bir tatlı söyleyeceğim. Bu tatlıyı koy, efsane olacak” dediğini anlattı.

Acun Ilıcalı, arkadaşını New York’a götürerek daha önce kendisinin beğendiği tatlıyı ona da tattırdı. Arkadaşının da tatlıyı beğenmesinin ardından Magnolia, Türkiye’de açılan kafesinin menüsüne eklendi. Tatlı, kısa süre içinde Türkiye’de de ilgi görmeye başladı.

MAGNOLİA TÜRKİYE’DE NASIL YAYILMAYA BAŞLADI?

Acun Ilıcalı’nın önerisini ciddiye alan arkadaşı, New York’a giderek Magnolia’yı yerinde denedi. Tatlıyı beğenen arkadaşı, muzlu pudingi kendi kafesinin menüsüne ekledi. Magnolia’nın Türkiye’de yayılma süreci de bu şekilde başladı. Ilıcalı, yaşananları anlatırken “Yani Türkiye’de bu Magnolia’nın ortaya çıkıp yayılmasının tek sebebi benim” sözleriyle dikkat çekti.

Katıldığı programda Magnolia’nın Türkiye’deki hikâyesini anlatan Acun Ilıcalı, tatlıyı arkadaşına önerdiğini ve bu önerinin ardından Magnolia’nın Türkiye’de yaygınlaşmaya başladığını söyledi. Ilıcalı’nın yıllardır severek tüketilen tatlının Türkiye’ye geliş hikâyesine ilişkin açıklamaları sosyal medyada da dikkat çekti.