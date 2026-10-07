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3. Sayfa
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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 11:51
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 12:00

Adana’da kan donduran evlat cinayeti: Uykusunda vurup yol kenarına attılar

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 15 yaşındaki Rafet Dinç 31 Aralık 2024'te yol kenarında tabancayla vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Yaklaşık iki yıl süren dava sürecinin ardından mahkeme son sözü söyledi. Dinç’in tutuklu bulunan anne ve babası "altsoya karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Dava dosyasında çıkan detaylar ise kan dondurdu.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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Adana’da kan donduran evlat cinayeti: Uykusunda vurup yol kenarına attılar
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 11:51
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 12:00

'da 15 yaşındaki Rafet Dinç'in vurularak öldürülmesine ilişkin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar 66 yaşındaki baba Mehmet Dinç ve 44 yaşındaki eşi Sevinç Dinç ile avukatları katıldı.

HABERİN ÖZETİ

Adana’da kan donduran evlat cinayeti: Uykusunda vurup yol kenarına attılar

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Adana'da oğulları Rafet Dinç'i öldürüp cesedini yol kenarına bırakan anne Sevinç Dinç ve baba Mehmet Dinç, yargılandıkları mahkemece müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Cumhuriyet savcısı, sanıkların oğulları Rafet Dinç uyuduktan sonra ruhsatsız tabancayla öldürdüklerini ve cesedini bir narenciye bahçesinin yanına bıraktıklarını belirtti.
Sanık Mehmet Dinç, oğlunun sürekli kendisini ve annesini darbettiğini, olay günü küfredip saldırması üzerine vurduğunu savundu.
Sanık Sevinç Dinç, olay anında uyuduğunu, eşinin kendisini ve çocuklarını öldürmekle tehdit etmesi üzerine cesedin taşınmasına yardım ettiğini iddia etti.
Mahkeme heyeti, her iki sanığı "altsoya karşı tasarlayarak adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Mehmet Dinç'e ayrıca ruhsatsız silah suçundan 1 yıl 8 ay hapis ile 8 bin 300 lira adli para cezası verildi.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Adana’da kan donduran evlat cinayeti: Uykusunda vurup yol kenarına attılar

OĞULLARINA KARŞI SEBEBİ BELİRLENEMEYEN HUSUMET

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanıkların sebebi tam olarak belirlenemeyen nedenle oğulları Rafet Dinç'e husumet beslediklerini belirtti.

Fikir ve eylem birliği içinde hareket eden sanıkların, çocuğun uyumasını beklediklerini anlatan savcı, Rafet Dinç'in uyumasının ardından Mehmet Dinç'in ne şekilde ve ne zaman temin ettiği tam olarak belirlenemeyen ruhsatsız tabancayla oğlunu öldürdüğünü ifade etti.

Savcı, eylem sonrası sanıkların maktulün cesedini narenciye bahçesinin yanına bıraktıklarını ayrıca çocuğu öldürdükleri odayı ve cesedi taşıdıkları aracı temizlediklerini belirtti.

Sanıkların ayrıca maktulün cüzdanını ve telefonunu ortadan kaldırarak delilleri yok etmeye ve yakalanmamaya çalıştıklarını anlatan savcı, Mehmet ve Sevinç Dinç çiftinin, "altsoya karşı tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve sanık Mehmet Dinç'in ayrıca "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Adana’da kan donduran evlat cinayeti: Uykusunda vurup yol kenarına attılar

BABASI OĞLUNUN SÜREKLİ KENDİNİ VE ANNESİNİ DARP ETTİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ

Savunması alınan sanık Mehmet Dinç, maktulün kendisini sürekli darbettiğini ve annesine de saldırdığını öne sürdü.

Olay günü işten eve geldiği sırada oğlunun yine kendisine saldırdığını iddia eden Dinç, "Bana ağır küfürler etti. Evi terk etmemi istedi. Bu duruma çok sinirlendim ve vurdum. Maktul diğer çocuklarıma verdiğim harçlıkları zorla ellerinden alıyordu. Kendisine engel olamıyorduk. Gece vakti maktulü eşimle aracın içine koyup yol kenarına bıraktık. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

ANNE OLAYI GÖRMEDİM DEDİ

Sanık Sevinç Dinç ise olay sırasında uyuduğunu ileri sürerek, şöyle konuştu:

"Aldığım ilaçların etkisiyle uykum ağırdır. Eşim Mehmet Dinç beni uyandırdığında elinde tabanca vardı. Bana 'Rafet'i öldürdüm.' dedi. Evin ışıklarını açmamam gerektiğini ve kendisine yardım etmezsem 2 çocuğumu ve beni de öldüreceğini söyledi. Eşim, maktul Rafet'i sürükleyerek aracın içine koydu. Olayın şokundaydım. Bilmediğim yollardan geçtik. Sonrasında yol kenarında ağaçlık bir bölgeye Rafet'in cesedini bıraktık. Eşim hiçbir şey sormama izin vermedi. Çocuklar da sese uyanmadılar. Daha önceden kararlaştırdığımız için yılbaşını kutlamak amacıyla ablamın evine gittik. Oğlum zaten eve seyrek gelirdi. Bu yüzden çocuklar da onu sormadılar. Zaten sorun Rafet'in eve gelmemesiydi. Rafet alkol alırdı. Beni, eşimi ve kardeşlerini zaman zaman darbederdi. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."

Adana’da kan donduran evlat cinayeti: Uykusunda vurup yol kenarına attılar

MAHKEME ANNE VE BABAYA MÜEBBET HAPİS CEZASI VERDİ

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanık Mehmet Dinç'i, "altsoya karşı tasarlayarak adam öldürme" suçundan müebbet ve "ruhsatsız ateşli silah ve mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis ve 8 bin 300 lira para cezasına, Sevinç Dinç'i ise "altsoya karşı tasarlayarak adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

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#adana
#Mehmet Dinç
#Sevinç Dinç
#Rafet Dinç
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