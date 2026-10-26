TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kardeşlik kazanacak, barış ekonomisi kazanacak

Batman Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yıl Açılış Töreni, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla gerçekleştirildi. Programa Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Valisi Ekrem Canalp ve çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan Kurtulmuş, Türkiye'nin ve bölgenin içinde bulunduğu şartlara, Filistin'de yaşananlara ve terörün sona erdirilmesine yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"DÜNYA ALTÜST OLUYOR, YENİDEN KURULUYOR"

Dünyanın çalkantılı bir dönemden geçtiğini belirten Kurtulmuş, "Türkiye'nin ve bölgemizin içinde bulunduğu şartları şöyle kısaca gözden geçirmekte fayda var. Maalesef dünyanın en çalkantılı dönemlerinden birisinden geçiyoruz. Diyebiliriz ki tam da içinden geçmekte olduğumuz bu süreçte, yaşadığımız dönemde dünya altüst oluyor, yeniden kuruluyor. Özellikle Orta Doğu'daki yeni altüst oluşların tam da merkezindeyiz. Bu bölgede herhangi bir gelişme yoktur ki Türkiye ondan etkilenmesin. Bu bölgede neredeyse dünyanın bütün orduları, silahlı güçleri de buradadır. Bütün dünyanın büyük güçlerinin önlerine koymuş olduğu önümüzdeki yüzyıla ait denklemlerde en ağırlıklı faktörlerden birisi, Türkiye'nin merkezinde olduğu coğrafyadır. Böyle bir coğrafyada Türkiye olarak ayaklarımızı yere sağlam basmak durumundayız" ifadelerini kullandı.

"HER ULUSLARARASI PLATFORMU BİR FIRSAT OLARAK KABUL ETTİK"

Türkiye'nin, İsrail'in saldırılarının durdurulması için uluslararası alanda çaba gösterdiğini dile getiren Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Aynı şekilde Filistin'de devam eden soykırımlar karşısında Türkiye, İsrail'in saldırganlığının durdurulması, soykırımın sona ermesi, bunun için her alanda uluslararası baskının İsrail'e, siyonist rejime ve eli kanlı cani hükümete uygulanması için her uluslararası platformu kendisi için bir fırsat olarak kabul etti. Şunu açıklıkla söyleyebilirim ki başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere her birimiz, İsrail'in Filistin'deki soykırımlarının başladığı günden itibaren dünyadaki her platformda, diyelim ki iklim değişikliğiyle ilgili bir kongre bile olsa orada mutlaka İsrail'in soykırımının durdurulması için her türlü fikrimizi uluslararası camiaya, diplomasi çevrelerine ilettik ve bu işin çözülebilmesi için her türlü baskıyı kurmaya gayret ettik."

"DEVLET AKLIYLA MİLLET VİCDANI ÖRTÜŞTÜ"

Türkiye'nin uzun yıllar terörle mücadele ettiğini vurgulayan Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki Cumhuriyet tarihimizin yarısı terörle geçmiştir. Askerlerimiz burada, emniyetimiz burada, çevik kuvvetlerimiz burada. Bu coğrafyanın hemen her yerinde nasıl zor bir terörle mücadele verildiğini hepimiz biliyoruz. Yaklaşık 100 yılın 50 yılına yakın süreci terörle mücadeleyle geçmiştir. Bu ülkenin on binlerce insanı ölmüştür. Bu ülkenin en az 2 trilyon dolar parası terörle mücadelede zayi olmuştur, harcanmıştır. Türkiye'nin geçmiş çok partili siyasi hayatında fevkalade önemli devlet adamları da bu terörün bitirilmesi için gayret sarf ettiler. Hatta terör örgütüyle bir şekilde irtibata geçerek onların silahları bırakmaları için baskı da kurdular. Bu çerçevede rahmetli Özal'ın, rahmetli Erbakan'ın, Demirel'in ve hatta Ecevit'in çalışmalarını hatırlatmak isterim. Ne yazık ki o zaman devletin içerisinde bu konuda tek bir fikir, ortak bir fikir ortaya çıkamadığı için ne yazık ki bazıları terörün devam etmesinden medet umdukları için maalesef Türkiye'de teröre son verilemedi. Şimdi ilk sefer Türkiye'de devlet aklıyla millet vicdanı örtüştü ve terörün sona erdirilmesi için çok büyük bir kararlılık ortaya çıktı."

"TÜRKİYE ÜRETECEK, TÜRKİYE KAZANACAK"

Terörün sona ermesinin bölgenin ekonomik gelişimine katkı sağlayacağını belirten Kurtulmuş, "Üretim artacak, şehirlerimiz gelişecek. Şimdi biz bugün burada konuşuyoruz. Bilmiyorum Diyarbakır'da da hava böyle güzelse, bakın gidin Diyarbakır'ın en ücra sokağı bile cıvıl cıvıl turist kaynıyor. Gidin Mardin'e, Mardin'in bütün sokakları, lokantaları, bütün kültür merkezleri cıvıl cıvıl yerli ve yabancı turist kaynıyor. Türkiye üretecek, Türkiye kazanacak. Terörsüz bir bölgenin olmasıyla birlikte sadece Türkiye'nin şehirleri değil, bu bölgedeki bütün şehirler kazanacak, insanlarımız ekonomik olarak daha büyük bir refah içerisinde olacak. Şimdiye kadar bu bölgede terör baronları, savaş baronları kazandı. Şimdi bundan sonra Allah'ın izniyle kardeşlik kazanacak, barış ekonomisi kazanacak, bu ülkenin, bu bölgenin halkları kazanacak" diye konuştu.