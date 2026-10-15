TBMM Başkanı Kurtulmuş, Roma’da, İtalya senatosu başkanı La Russa ile görüştü

Kurtulmuş, İtalya Temsilciler Meclisi’nde konferans marjında gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile İtalya’nın Avrupa’da müttefik iki dost ülke olduğunu ve birçok alanda müşterek çalışmalarının bulunduğunu, liderler arasındaki samimi ve düzenli diyaloğun ilişkilere de yön verdiğini belirtti.

İki ülkenin hükümetleri arasında var olan bu olumlu ilişkilerin parlamentolar arasındaki düzenli diyaloğun arttırılmasına katkı sağlamasını arzuladıklarını ifade eden Kurtulmuş, İtalya Temsilcileri Meclisi ve Senatosu ile ilişkileri daha da güçlendirmek için her türlü çabayı harcamaya hazır olduklarını söyledi.

Avrupa kıtası başta olmak üzere bölgede çok önemli meydan okumaların, çatışmaların ve gerilimlerin yaşandığını dile getiren Kurtulmuş, Türkiye’nin bölgedeki bütün sorunların barışçıl yollarla, diplomasiyle çözümü için ciddi gayret gösterdiğini, barış çabalarına kuvvetli destek verdiğini bildirdi.

İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü soykırımın sona erdirilmesi ve Gazze’de insani durumun iyileştirmesi için Mısır’ın Şarm El-Şeyh şehrinde varılan ateşkes mutabakatının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen İsrail’in verdiği sözde durmadığını, Filistin topraklarında katliamlarını sürdürdüğünü ifade eden Kurtulmuş, İsrail’in bu anlaşma kapsamında verdiği sözde durması ve kalıcı barışın sağlanması için uluslararası camianın baskısını artırmasında büyük faydanın bulunduğunu vurguladı.

Türkiye için stratejik hedef olan Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik doğrultusunda, Türkiye-AB ilişkilerini her alanda geliştirmeye ve güçlendirmeye hazır olduklarını belirten Kurtulmuş, bu çerçevede, İtalya’dan Türkiye’nin AB üyelik sürecine, Gümrük Birliğinin güncellenmesi ile Vize Serbestisi Diyaloğunun yeniden canlandırılmasına dönük süreçlerin başlatılmasına destek vermesini beklediklerini kaydetti.