Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Politika
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 17:19
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 17:19

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Roma’da, İtalya senatosu başkanı La Russa ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı dolayısıyla bulunduğu İtalya’nın başkenti Roma’da, İtalya Senatosu Başkanı Ignazio La Russa ile bir araya geldi.

Avatar
Editor
 Murat Makas
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Roma’da, İtalya senatosu başkanı La Russa ile görüştü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 17:19
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 17:19

Kurtulmuş, ’nde konferans marjında gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile İtalya’nın Avrupa’da müttefik iki dost ülke olduğunu ve birçok alanda müşterek çalışmalarının bulunduğunu, liderler arasındaki samimi ve düzenli diyaloğun ilişkilere de yön verdiğini belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Roma’da, İtalya senatosu başkanı La Russa ile görüştü

İki ülkenin hükümetleri arasında var olan bu olumlu ilişkilerin parlamentolar arasındaki düzenli diyaloğun arttırılmasına katkı sağlamasını arzuladıklarını ifade eden Kurtulmuş, İtalya Temsilcileri Meclisi ve Senatosu ile ilişkileri daha da güçlendirmek için her türlü çabayı harcamaya hazır olduklarını söyledi.

Avrupa kıtası başta olmak üzere bölgede çok önemli meydan okumaların, çatışmaların ve gerilimlerin yaşandığını dile getiren Kurtulmuş, Türkiye’nin bölgedeki bütün sorunların barışçıl yollarla, diplomasiyle çözümü için ciddi gayret gösterdiğini, barış çabalarına kuvvetli destek verdiğini bildirdi.

İsrail’in ’de sürdürdüğü soykırımın sona erdirilmesi ve Gazze’de insani durumun iyileştirmesi için Mısır’ın Şarm El-Şeyh şehrinde varılan ateşkes mutabakatının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen İsrail’in verdiği sözde durmadığını, Filistin topraklarında katliamlarını sürdürdüğünü ifade eden Kurtulmuş, İsrail’in bu anlaşma kapsamında verdiği sözde durması ve kalıcı barışın sağlanması için uluslararası camianın baskısını artırmasında büyük faydanın bulunduğunu vurguladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Roma’da, İtalya senatosu başkanı La Russa ile görüştü

Türkiye için stratejik hedef olan ’ne (AB) üyelik doğrultusunda, Türkiye-AB ilişkilerini her alanda geliştirmeye ve güçlendirmeye hazır olduklarını belirten Kurtulmuş, bu çerçevede, İtalya’dan Türkiye’nin AB üyelik sürecine, Gümrük Birliğinin güncellenmesi ile Vize Serbestisi Diyaloğunun yeniden canlandırılmasına dönük süreçlerin başlatılmasına destek vermesini beklediklerini kaydetti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Numan Kurtulmuş'tan Meclis açılışında Fon mesajı: Araştırılacak, hesap verilecektir
ETİKETLER
#gazze
#İtalya
#avrupa birliği
#temsilciler meclisi
#Kurtulmuş
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.