TBMM'de 2025 yılı bütçe görüşmeleri başlıyor

17 Ekim 2024 04:36 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 04:48

Türkiye Büyük Millet Meclisinde 2025 yılı için bütçe maratonu başlıyor. 22 Ekim'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın komisyon sunumuyla başlayan sunum sonrası 30 Ekim'de Meclis görüşmeleri başlayacak.

Meclis​ 2025 yılı bütçe teklifi için görüşmelere başlıyor. Ekim ayında başlayan maratonda 17 bakanlığın, TBMM​'nin ve Cumhurbaşkanlığının bütçesi de görüşülecek. Bu süreçte Meclis misafir kabul etmeyecek, grup toplantıları da yapılmayacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz​, 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'ni bugün açıklayacak Bütçe görüşmelerinde Meclis'teki ilk durak Plan ve Bütçe komisyonu olacak. Cevdet Yılmaz 22 Ekim'de Komisyonda sunum yapacak. Ardından komisyon üyelerinin hazırlıkları için çalışmalara bir hafta ara verilecek. Bütçenin geneli üzerinde görüşmelerin 30 Ekim'de başlaması planlanıyor..

17 BAKANLIK, CUMHURBAŞKANLIĞI​ VE TBMM İÇİN GÖRÜŞÜLECEK

İlk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı için görüşülecek. Ardından Cumhurbaşkanlığı kabinesinin 17 bakanı sırayla bütçelerini sunacak. Son olarak da Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülecek. Komisyonda bir önceki yılın Sayıştay raporları da değerlendirilecek. Müzakerelerin bir ay sürmesi öngörülüyor.

Görüşmeler boyunca Meclis'e misafir alınmayacak, partiler grup toplantısı yapmayacak.