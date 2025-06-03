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 | Banu İriç

TBMM'de başkanlık yarışı başladı: Beş aday var

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yeni başkanını seçmek üzere kritik oylama günü geldi. Beş adayın yarışacağı seçimde, Meclis Başkanı gizli oylama yoluyla belirlenecek.

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TBMM'de başkanlık yarışı başladı: Beş aday var
KAYNAK:
TRT Haber
|
GİRİŞ:
03.06.2025
saat ikonu 06:23
|
GÜNCELLEME:
03.06.2025
saat ikonu 06:23

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 28. Yasama Dönemi ikinci devresi için Meclis Başkanı seçimi bugün gerçekleştirilecek. Beş adayın yarışacağı seçim, gizli oylamayla yapılacak.

TBMM'de başkanlık yarışı başladı: Beş aday var

5 ADAY VAR

AK Parti, mevcut başkan ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’u yeniden aday gösterirken; CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ı, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar’ı, İYİ Parti ise İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı’yı aday olarak gösterdi. Yeni Yol Partisi'nin adayı ise Samsun Milletvekili Mehmet Karaman oldu.

SEÇİM SÜRECİ 4 TURA KADAR UZAYABİLİR

Başkanlık seçiminde ilk iki turda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu aranacak. Bu sağlanamazsa, üçüncü turda salt çoğunluk yeterli olacak. Eğer üçüncü oylamada da salt çoğunluk sağlanamazsa, en çok oy alan iki aday dördüncü turda yarışacak ve en fazla oy alan isim Meclis Başkanı seçilecek.

TBMM'de başkanlık yarışı başladı: Beş aday var

İSTANBUL’UN BAŞKANLIK ÜSTÜNLÜĞÜ DEVAM EDEBİLİR

TBMM tarihinde bugüne kadar 30 milletvekili Meclis Başkanlığı görevini üstlendi. Numan Kurtulmuş’un yeniden seçilmesi durumunda bu sayı değişmeyecek. Ancak farklı bir adayın kazanması halinde 31. TBMM Başkanı tarihe geçmiş olacak.

TBMM’de bugüne kadar en uzun süre görev yapan başkan, 1935’ten 1946’ya kadar aralıksız görevde kalan Mustafa Abdülhalik Renda olurken; en kısa süreyle başkanlık yapan isim ise sadece 2 ay 1 hafta görevde kalan İsmet Sezgin oldu.

İstanbul, bugüne kadar TBMM’ye en fazla başkan çıkaran il konumunda. Ali Fethi Okyar, Kazım Karabekir, Ferruh Bozbeyli, İsmail Kahraman ve Numan Kurtulmuş gibi isimler İstanbul’dan seçilen TBMM Başkanları arasında yer alıyor.

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