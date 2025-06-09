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 | Banu İriç

TBMM’de bayram sonrası mesai başlıyor: İşte gündemdeki konular

TBMM Genel Kurulu, 11 Haziran Çarşamba günü 28. Dönem İkinci Devre çalışmalarına başlayacak. Gündemde Başkanlık Divanı üyelerinin seçimi ile bazı kanun ve KHK'larda değişiklik öngören teklifin görüşmeleri yer alıyor.

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TBMM’de bayram sonrası mesai başlıyor: İşte gündemdeki konular
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.06.2025
saat ikonu 00:20
|
GÜNCELLEME:
09.06.2025
saat ikonu 00:44

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 28. Dönem İkinci Devre Başkanlık Divanı üyelerinin seçimi ve gündemindeki kanun teklifinin görüşülmesi için 11 Haziran Çarşamba günü çalışmalarına başlayacak.

Genel Kurulda ilk olarak, Meclis Başkanlık Divanı’nda görev alacak 4 Meclis Başkanvekili, katip üyeler ve idare amirleri belirlenecek. Seçimin ardından milletvekilleri, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşecek.

TBMM’de bayram sonrası mesai başlıyor: İşte gündemdeki konular

YENİ TEKLİFLER GÖRÜŞÜLECEK

Teklifle birlikte; kuvvet komutanlıklarında rütbe dengesizliği yaşanması halinde, rütbe bekleme sürelerinin Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilmesine imkan tanınacak. Ayrıca, yükseköğretim kurumlarında sözleşmeli olarak görev alacak yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sayısı, dolu kadro sayısının yüzde 2’siyle sınırlandırılacak.

Belediye sınırlarıyla ilgili düzenleme kapsamında ise, meskun sahası il veya ilçe belediyesiyle 5 bin metreden daha az mesafede olan ve nüfusu 50 binin üzerinde olan belediyelere yakın köy ya da beldeler, altyapı ve imar planları gereği bu belediyelere dahil edilebilecek. Milli Savunma Üniversitesi rektörünün de Cumhurbaşkanı tarafından atanması öngörülüyor. Ayrıca, Ticaret Bakanlığı’na döner sermaye işletmesi kurma yetkisi verilecek.

Öte yandan Meclis ihtisas ve araştırma komisyonları da çalışmalarını sürdürecek. Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, TOBB Tarım Kurulu, Ziraat Mühendisleri Odası ve akademisyenleri dinleyecek. Çalışmalarını tamamlamak üzere olan Kartalkaya Otel Yangınını Araştırma Komisyonu ise rapor hazırlıkları kapsamında değerlendirmelerde bulunacak.

Hafta boyunca, Meclis’te grubu bulunan siyasi partiler de grup toplantılarını gerçekleştirecek.

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#Politika
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