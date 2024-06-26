TBMM'de çalışma takvimi kabul edildi! 1 Ağustos'a kadar çalışmalara devam edilecek
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
26 Haziran 2024 00:21 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 00:22
AK Parti'nin TBMM'nin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi Genel Kurul'da kabul edildi. Kabul edilen takvimine göre TBMM Genel Kurulu, çalışmalarına 31 Temmuz saat 24.00’e kadar devam edecek.
AK Parti, TBMM'nin çalışma takvimine ilişkin yeni bir grup önerisi sundu. Öneriye göre, Genel Kurul bugün ve 26 Haziran Çarşamba günü Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.
Genel Kurul'da 2-3 Temmuz tarihlerinde Türk Sivil Havacılık Kanunu görüşülecek. TBMM Genel Kurulu, çalışmalarını 31 Temmuz saat 24.00'e kadar sürdürecek.
TBMM Genel Kurulu'nda kripto varlıklara ilişkin düzenlemeleri içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin geneli üzerindeki görüşmeler başladı.
Teklif, 19 maddeden oluşurken temel kanun olarak iki bölümde ele alınacak. Birinci bölüm 10 maddeden, ikinci bölüm ise 9 maddeden oluşuyor.
Kaynak: TGRT Haber